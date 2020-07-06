全美檢測疫情仍失控 分析：中國掌控醫療器材供應鏈

新冠肺炎疫情爆發後，全美檢測數量在上周破紀錄突破400萬，但仍不足以控制疫情。據紐約時報報導，背後原因在於，醫療器材用品的供應鏈，全部掌控在中國手上。

儘管疫情新冠疫情已經進入第四個月，全美商業實驗室用來準備檢測樣本的試劑庫存仍不足夠。根據統計，全美22%的共為實驗室6月下旬曾透露，試劑和其他檢測用品的庫存，一度只剩下一周的用量。

長期以來，中國掌握了醫療用品的供應鏈；尤其2005年的嚴重急性呼吸道症候群(SARS)後，讓政府更加重視。北京官員擔心，中國太過依賴進口的醫療器材和積體晶片等物資，因此政府大量出資補助扶植重要產業，達成在國內生產的目標，並成為世界工廠。

工廠擁有政府提供的便宜土地、貸款和高額補助，官方也下令醫院採購國內廠商製造的醫療用品，將龐大內需市場的優勢最大化。口罩製造商穩健醫療集團(Winner Medical Group)每年獲得的補助，就介於300至400萬美元。

前加拿大貿易官員艾蘭(Omar Allam)就表示：「中國成功掌握了全球個人防護裝備供應鏈。」

在北京政府帶領下，新冠肺炎疫情來臨時，中國工廠更展現驚人產能；光在2月口罩產量就幾乎達過去的12倍，現在每天更能生產多達150噸口罩所需的專用布料。

為防止中國壟斷口罩、防護衣、檢測試劑等抗疫必備醫療用品，許多國家火速設立工廠，期望能自行抵禦這波和未來的疫情，但已被中方搶得先機。

專家也估計由於中國廠商已打下穩固基礎，因此各國工廠在疫情降溫，醫療用品需求減量時，可能無法存活。美國企業也估計大量的口罩需求將非常短暫，因此不願進行大規模投資生產布料；當疫苗研發成功，訂單將驟降。

因此，現在已占有優勢的中國廠商，未來將持續掌控醫療用品供應鏈。