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墨爾本疫情爆發 澳洲緊急封鎖兩州邊境

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

疫情大爆發，澳洲緊急關閉維多利亞州與新南威爾斯州的邊境！澳洲政府對於墨爾本近期爆發的疫情做出大動作反應，對澳洲的人口最多的兩個州，維多利亞州和新南威爾斯州將實施邊境封鎖。過去兩週以來，維多利亞州首府墨爾本爆發了數百起新冠病毒確診，佔澳洲新增感染案例超過95%。

疫情爆發被迫封鎖

根據《BBC》報導，維多利亞州長丹尼爾•安德魯斯說，這是與總理史考特•莫里森和新南威爾斯州長格拉迪斯•貝爾吉格利安商討後，共同做出的決定。安德魯斯6日對媒體表示，「封鎖邊界是超前部署的措施之一，這將有效遏制新冠病毒繼續在境內傳播。」

報導也指出這3位領導人此前曾表示，沒有關閉邊境的必要，但當地的確診案例激增，維多利亞州6日就有127例新增確診，這是自疫情爆發以來的單日新高。貝爾吉格利安說，「這在澳洲是前所未見的，我們還沒有看到過這樣嚴重的疫情。」

公寓實施「硬封禁」

根據《雪梨晨鋒報》報導，墨爾本當局在4日發現許多確診案例後，對9個公寓大樓實施了「硬封禁」措施，將3,000人拘禁在自己的住屋中。上週，至少有36個郊區「熱點」居民被鎖定。但與大樓中的居民不同，他們可以離開家去工作、健身、就醫和購物。

澳洲政府也已派遣軍隊幫助維多利亞州當局進行突擊篩檢，每天至少有20,000人接受測試。迄今為止，澳洲在抑制疫情方面相對成功，儘管出現了最近的高峰，但與許多國家相比，案件數量仍然很少。自1月以來，澳洲共105人染疫死亡，約8,500例確診。

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