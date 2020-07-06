影／英國解封周末狂熱 酒吧嗨翻…沒人理社交距離

英國封鎖措施大鬆綁，英格蘭酒吧餐廳恢復營業，大批人潮4日晚間聚集在倫敦蘇豪區飲酒作樂，現場擠得水洩不通，幾乎沒人保持安全社交距離。此外，當局考慮對全民發放消費券，成人可領500英鎊（約624美元），兒童可領250英鎊（約312美元）。

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英格蘭酒吧餐廳解封第一天就是周六夜，倫敦警察表示，第一個晚上可以清楚看到，民眾幾杯黃湯下肚後興致高昂，全然不顧安全社交距離；大都會警察則說，蘇豪區人潮到隔天凌晨才逐漸散去，幸好並沒有發生「嚴重事故」。

不過，南安普頓的警察說，當地民眾喝醉酒後「有人脫衣服，有人狂歡作樂，有人打架鬧事」。德文郡和康沃爾郡的警察則表示，接到1000多起報案，多數與喝醉酒有關。

代表警務人員權益的警察協會表示，忙碌情況還能應付，但有警察遭攻擊的零星事件。英國全國醫療服務NHS英格蘭負責人史蒂文斯表示，人們擔心的事情並沒有發生，少數人不守秩序，但大多數人都配合規定。

唐人街重啟儀式 派發中藥

此外，倫敦唐人街4日則舉行浩大的重啟儀式，商家免費發給民眾口罩、洗手液、防護衣、中藥等防疫物品，也發出餐廳及商店優惠券，並安排華人舞獅隊表演。參與活動的嘉賓致辭，並示範在餐廳享用餐點。

當天活動人潮不斷，但強調過程中都按政府規定，測體溫、戴口罩、保持一公尺社交距離。

當局擬發300億英鎊消費券

英國觀察家報報導，英國財政大臣蘇納克正在考慮對全民發放消費券，以協助餐旅和實體零售等受疫情嚴重衝擊的產業。當局規畫消費券時效為一年，將花費約300億英鎊（約374.6億美元），如果英國出現第二波疫情，消費券就暫時停止適用。

路透報導，蘇納克預計數天後將宣布英國政府的提振就業方案，同時也會公布刺激經濟計畫。

英相父赴希臘稱「為房防疫」

雖然英國政府計畫與部分國家建立「旅行泡泡」（travel bubble），但仍建議民眾除非必要否則避免出國。不過首相強生的父親史坦利強生早前被發現前往希臘，還辯稱是去希臘「出差」，幫自己的出租房做防疫措施。史坦利強生在希臘的皮立翁地區有一棟度假別墅。

希臘政府官員2日證實史坦利強生已經抵達希臘，很可能是經由保加利亞。

史坦利解釋，「不知道英國民眾的反應是什麼，我來希臘就是想要安靜地整理一下房子」。透露此行是為出租房加強防疫措施，並透露會在7月10日回英國。<