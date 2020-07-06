美國慶單日病例低於5萬 德州、佛州確診暴增

全美新冠肺炎疫情持續升溫，全國連續27天的一周單日新增確診案例創下新高，但5日新增4萬8606例，低於數天來的高於5萬件以上；佛州與德州單日新增確診破紀錄，亞利桑納州和內華達州新冠住院率也創新高，地方官員認為疫情惡化源於太早開放，使病毒快速擴散超越防疫進度。

美國4日新增確診案例下降，這四天以來首度低於5萬例；根據約翰霍普金斯大學數據，美國4日單日新增確診4萬5300例，不過專家擔心國慶日慶祝活動恐引爆美國疫情。

國慶長假後 恐另波疫情攀升

專家指出，4日單日新增確診減少，未必表示美國疫情獲得改善；因為可能是國定假日而減少回報確診；專家預估長假後，美國恐陷另一波疫情攀升。

佛州和德州國慶日周末出現確診暴增，陽光帶(sun belt)多州與地方政府急於控制急轉而下的疫情，同時面臨醫院體系癱瘓的威脅；許多地方長官難以因應州長與白宮朝令夕改的衝突命令。

佛州4日新增確診1萬1445例，確診率14.1%，德州則新增8258例，確診率13.1%；兩州不僅創下單日新增最高峰，更佔當天全國逾4萬5000例新增確診的43%。佛州4日確診病患平均年齡35歲，德州則為多為20到39歲病患。

佛州邁阿密市長蘇瓦瑞茲(Francis Suarez)5日表示：「顯然目前新增確診出現指數成長，毫無疑問，當我們重新開放後，民眾開始社交，有如病毒已不存在。」他表示酒吧和餐廳開放導致確診暴增，令人憂心。

德州醫院人力告急，奧斯汀市長艾德勒(Steve Adler)表示，若疫情再惡化，不用兩周該市醫院將超限，加護病床也將在10日內人滿為患。

休士頓市長特納(Sylvester Turner)也稱醫院人力短缺，加護病床需求呈指數攀升，他預估該市醫院體系大約兩周後將陷入巨大麻煩，包括檢測供不應求，確診率從一個月前10%驟增至近期25%。

亞州鳳凰城市長凱特．葛列高(Kate Gallego)表示，疫情急速升溫是因為亞州在疫情受控前就決定復工；她也指出年輕人無視公衛規定，該市20到40歲的民眾使確診人數暴增。

葛列高說，鳳凰城民眾排隊六小時等待檢測，癱瘓多處檢測所，但聯邦緊急管理機構(FEMA)卻無視她的請求，感覺像是「當局宣布防疫勝利，但我們卻陷入危機模式。」

川普總統4日演說時表示，聯邦政府抗疫大有進展，他向群眾保證99%新冠療方無害，而且今年底前會研發出新冠疫苗或治療方法。

不過聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長葛特利布(Scott Gottlieb)5日警告，新冠住院率和死亡率將再度攀升，民眾得面臨第二波疫情；而現任FDA局長韓恩(Stephen Hahn)則避開回應川普的防疫保證，僅稱新冠病毒是嚴重問題。