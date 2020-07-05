快訊

指考最後一科考完了！ 考生開心喊：公民超簡單

衛生局墜樓女員工控性侵 新北某物理治所執行長解職

英國露天演唱會 防疫又能賞樂

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
英國將出現第一個「社交距離」演唱會場地。（Photo from SSD）
英國將出現第一個「社交距離」演唱會場地。（Photo from SSD）

英國出現首個符合社交距離的演唱會場地！位於英國新堡戈斯福斯公園的戶外場地，將以小團體為單位劃分看台，看台與看台之間則維持安全距離，讓樂迷不需和陌生人接觸，也可以和親友們擁有自己的觀賞空間。此場地預計7日開始第一場演唱會陣容。

《Louder》報導，英國的演唱會公司SSD公司宣布，名為Virgin Money Unity Arena的戶外場地，將設在新堡的戈斯福斯公園，預計在8月開始會有一連串的音樂和脫口秀表演。此場地以露天汽車電影院為靈感，爲觀眾與家人或朋友劃分獨立區域，不必像傳統演唱會，需要與陌生人擠在一起。

歐洲從3月開始各地實施居家令，即便近期陸續解封，演唱會等娛樂活動依然非首要開放的經濟活動，因此歐洲各地已經有不少音樂人舉辦露天汽車演唱會，包括「英國重金屬女王」多蘿就於5月在德國舉辦了露天汽車演唱會。

同樣在美國，根據《Spin》報導，美國鄉村歌手特拉維斯•麥克瑞迪則在阿肯色州舉辦了「社交距離」演唱會，只開放229名觀眾入場，只有場地可容納人數的20%，並且制定嚴格的防疫措施，包括頻繁消毒、洗手間的肥皂和擦手紙不會共用。

現場演出產業龍頭Live Nation的執行長麥可．拉皮諾在5月的公司財報會議上，分享集團下半年的規劃，包括增加無觀眾直播演出、露天汽車演唱會以及縮小規模，而特拉維斯•麥克瑞迪的「社交距離」演唱會，也是公司試水溫的一環。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

美國頁岩油巨頭崔石比克破產 敲響200家石油公司喪鐘？

頁岩油巨人的倒下：美國開採前鋒「切薩皮克能源」正式破產

川普再下一城！最高院：庇護遭拒者可盡速驅逐

共和黨票房保證不再！川普欽點人選 初選吞敗仗

相關新聞

多次檢測查出新冠肺炎確診 北京女商場崩潰

北京一名女子近日外出用餐時，接獲新冠肺炎檢測陽性的通知後情緒崩潰，隨後被送醫。當局說，女子曾到過北京新發地市場，之後經過...

英國露天演唱會 防疫又能賞樂

英國出現首個符合社交距離的演唱會場地！位於英國新堡戈斯福斯公園的戶外場地，將以小團體為單位劃分看台，看台與看台之間則維持安全距離，讓樂迷不需和陌生人接觸，也可以和親友們擁有自己的觀賞空間。此場地預計7日開始第一場演唱會陣容。

香港荃灣59歲男確診 3周無本土病例破功

香港新冠肺炎疫情再度反彈，荃灣仁濟醫院一名59歲男子昨晚初步確診新冠肺炎，患者沒外遊紀錄，也沒有與輸入個案有相關，疑屬本地感染病例，是自上月13日沙田瀝源邨祿泉樓群組最後一名患者後，相隔三個星期首宗病源未明的本地感染個案，20日紀錄斷纜。

日本東京單日新增111例病例 連4天破百

日本東京都政府相關人士表示，今天單日新增111例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，是連續4天破百例，累計...

真的「罩」的住！研究顯示全美戴口罩 10月前可少死1.7萬人

在疫情之下，戴或不戴口罩已在美國演變成政治問題，但根據華盛頓大學的模型調查，如果民眾普遍戴口罩，在10月1日前，美國因新冠病毒喪命的人數將至少可減少1萬7000人。

親近人士確診新冠肺炎 迦納總統自主隔離14天

西非國家迦納政府今晚發出聲明指出，總統阿庫佛艾杜（NanaAkufo-Addo）的一名親近人士對新冠肺炎驗出陽性之後，阿...

世衛證實近3成新冠病毒突變 「更容易傳染」

世界衛生組織（WHO）首席科學家3日表示，世衛蒐集到新冠病毒樣本中，近30%基因體定序數據顯現突變徵兆，而美國有研究指出，變種的新冠病毒已經從歐洲傳播到美國，變種病毒較易感染人類，不過暫時沒有證據顯示這會讓疾病更嚴重。

全球單日爆增21萬確診再創新高 美國成最大來源之一

世界衛生組織（WHO）今天指出，過去24小時全球新增21萬2326人確診新冠肺炎，改寫單日新高紀錄；最多確診病例來自美國、巴西和印度。根據路透統計，全球確診病例於3日突破1100萬例，標誌疫情蔓延擴散的另一個里程碑，此病毒在7個月內已造成逾50萬人病故。

推翻中國通報說 世衛承認最早從網路得知新冠疫情

世界衛生組織(WHO)推翻早前的說法，承認新冠肺炎疫情去年底在中國爆發時，世衛最早是從網路上得知有關信息。世衛組織的這一更新，直接證實了中國在新冠疫情爆發之初，從未及時通報世衛組織。

叫停奎寧、愛滋藥實驗 世衛：治療新冠藥物試驗 2周內有結果

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞4日表示，世衛可望兩周內得知能有效治療新冠病毒患者藥物的臨床試驗結果。

挑戰世衛 專家新論點：氣霧可傳新冠病毒 避開6尺距離不夠

全球超過200位科學家，出面挑戰新冠病毒傳播方式的官方論點；世界衛生組織(WHO)和美國聯邦疾病防治中心(CDC)都表示，民眾只須擔心兩種傳播方式：吸入身邊近距離感染者的呼吸飛沫，或先觸摸有病毒存活的表面然後摸眼睛、鼻子、或嘴巴這種較不常見的傳染方式；但另有專家主張，該指南忽視了越來越多證據顯示的第三種重大感染方式。

英國人重回酒吧慶解封 美國人過國慶卻是超級悶

疫情升溫，也讓美國人失去了歡慶7月4日國慶日的樂趣；英國卻不一樣，隨著防疫措施放寬，許多人蜂擁至酒吧，舉杯歡慶

熱門新聞

最早通報新冠肺炎疫情者非中國 陳時中：事實漸明朗

海軍陸戰隊操演翻艇意外 上兵今凌晨宣告死亡

外交部將設關島辦事處 羅智強：當初關掉的是「她」

高市議長補選藍營陷分裂 黨務高層：已得到王金平諒解

游錫堃：中醫傳到台灣 改叫「台醫」也不錯

疫情捲土重來？西班牙加泰隆尼亞、澳洲墨爾本再封

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。