英國露天演唱會 防疫又能賞樂

英國出現首個符合社交距離的演唱會場地！位於英國新堡戈斯福斯公園的戶外場地，將以小團體為單位劃分看台，看台與看台之間則維持安全距離，讓樂迷不需和陌生人接觸，也可以和親友們擁有自己的觀賞空間。此場地預計7日開始第一場演唱會陣容。

《Louder》報導，英國的演唱會公司SSD公司宣布，名為Virgin Money Unity Arena的戶外場地，將設在新堡的戈斯福斯公園，預計在8月開始會有一連串的音樂和脫口秀表演。此場地以露天汽車電影院為靈感，爲觀眾與家人或朋友劃分獨立區域，不必像傳統演唱會，需要與陌生人擠在一起。

歐洲從3月開始各地實施居家令，即便近期陸續解封，演唱會等娛樂活動依然非首要開放的經濟活動，因此歐洲各地已經有不少音樂人舉辦露天汽車演唱會，包括「英國重金屬女王」多蘿就於5月在德國舉辦了露天汽車演唱會。

同樣在美國，根據《Spin》報導，美國鄉村歌手特拉維斯•麥克瑞迪則在阿肯色州舉辦了「社交距離」演唱會，只開放229名觀眾入場，只有場地可容納人數的20%，並且制定嚴格的防疫措施，包括頻繁消毒、洗手間的肥皂和擦手紙不會共用。

現場演出產業龍頭Live Nation的執行長麥可．拉皮諾在5月的公司財報會議上，分享集團下半年的規劃，包括增加無觀眾直播演出、露天汽車演唱會以及縮小規模，而特拉維斯•麥克瑞迪的「社交距離」演唱會，也是公司試水溫的一環。

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