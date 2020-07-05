多次檢測查出新冠肺炎確診 北京女商場崩潰

北京一名女子近日外出用餐時，接獲新冠肺炎檢測陽性的通知後情緒崩潰，隨後被送醫。當局說，女子曾到過北京新發地市場，之後經過居家隔離，並連驗3次皆呈陰性，卻在第4次驗出陽性。

綜合港媒明報及陸媒北京日報報導，北京一名謝姓女子日前在石景山萬達廣場內，接獲醫院通知其病毒檢測結果為陽性後，情緒崩潰並痛哭大叫「我在外面吃飯」、「他們說我是陽性，怎麼辦」。她隨後被帶到一處開放區域，並由穿著全套防護裝備的醫護人員送醫。

報導引述北京市疾控中心副主任龐星火近日在記者會上的說明，6月5日，謝姓女子從重慶返回北京，14日曾到新發地市場短暫停留，15日2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）核酸檢測為陰性，16日凌晨因有流產跡象被送院治療後，由專車送回家接受居家隔離。

龐星火並指出，謝姓女子18日因為發燒再度被送往醫院，核酸檢測仍為陰性，經治療後繼續居家隔離，但謝姓女子曾在隔離期間多次破壞警報器外出。

龐星火接著提到，謝姓女子29日解除居家隔離後，檢測結果仍為陰性。而她之後再次自行到醫院檢測。7月2日，她於石景山萬達廣場購物及用餐時，接獲醫院通知其檢測結果為陽性，目前將她列為無症狀感染者。

報導並說明，當局已將初步判定的密切接觸者送到石景山區集中隔離醫學觀察點，工作人員則消毒謝姓女子曾到過的餐廳。