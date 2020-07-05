香港荃灣59歲男確診 3周無本土病例破功

香港新冠肺炎疫情再度反彈，荃灣仁濟醫院一名59歲男子昨晚初步確診新冠肺炎，患者沒外遊紀錄，也沒有與輸入個案有相關，疑屬本地感染病例，是自上月13日沙田瀝源邨祿泉樓群組最後一名患者後，相隔三個星期首宗病源未明的本地感染個案，20日紀錄斷纜。

香港01報導，據了解，昨晚新增一宗本地初步確診個案，患者為一名59歲男子，他出現肺炎及呼吸道病徵，現於仁濟醫院治療，情況穩定。他報稱沒有外遊紀錄，也暫未有找到與其他本地個案相關。香港過去三周均保持零本地感染，對上一宗已經是6月13日第1110個案，該33歲男子是屬於瀝源邨祿泉樓群組，他居於祿泉樓10號單位，與大廈5月31日首名確診的34歲包裝女工（1084個案）一家三口同層，現時已經出院。

值得留意的是，第1084個案是於嘉里物流貨倉工作，該貨倉位於葵涌；而第1084個案對上的本地個案，則是5月13日一名荃灣梨木樹的66歲老婦，她曾照顧家住荃灣街市街10號卓明樓的5歲孫女，孫女其後亦確診。

據報導，連同這次個案，三次斷纜均是發生在荃灣及葵青區。衛生署防護中心早前亦公布，貨櫃船公司有九名外籍船員曾短暫留港，抵內地寧波後確診新型冠狀病毒肺炎，九人曾於6月21至24日入住大窩口的荃灣帝盛酒店。酒店先前透露，暫有四名房務員被列為密切接觸者。