真的「罩」的住！研究顯示全美戴口罩 10月前可少死1.7萬人

在疫情之下,戴或不戴口罩已在美國演變成政治問題,但根據華盛頓大學的模型調查,如果民眾普遍戴口罩,在10月1日前,美國因新冠病毒喪命的人數將至少可減少1萬7000人。

根據約翰霍普金斯大學的統計,截至美東時間4日傍晚,全球新冠肺炎確診病例已逼近1120萬,有將近284萬個案例在美國;全球共有超過52萬8000人死亡,其中有近13萬是美國人。

疫情爆發以來,口罩的防疫效果一直是探討的話題;而流行病學專家最近透過模擬研究的結果證實,民眾長時間戴口罩確實可以有效減緩病毒擴散,並降低感染機率。

華盛頓大學(University of Washington)健康計量評估研究中心(Institute for Health Metrics and Evaluation)的模擬研究發現,若普遍民眾戴上口罩的情況下,無論是醫療用口罩或簡易的布口罩,10月1日前全美國的死亡人數可以減少1萬7742人至2萬8030人。

該研究團隊經常向白宮、州政府及地方政府提供防疫建議,而研究中心的教授佛斯(Theo Vos)表示,已將研究結果送交同儕評審。

華盛頓若8成人戴罩 死亡數可降至65%

亞利桑納州立大學(Arizona State University)在4月時也進行類似的研究計畫,結果顯示若華盛頓州在4月至5月這段期間,有80%的人戴口罩,死亡人數可下降24%至65%。

這些模擬研究的結果也支持地方政府強制民眾戴口罩的規定,共和黨籍的重量級人士,包括副總統潘斯(Mike Pence)、參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)、聯邦參議員斯科特(Tim Scott,南卡羅來納州)、亞歷山大(Lamar Alexander,田納西州)、及魯比歐( Marco Rubio,佛州)等人陸續呼籲民眾,出入公共場合必須戴上口罩。

川普大轉變 也支持戴口罩

國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases )院長佛奇(Anthony Fauci),與眾多議員上月30日出席聽證會時也佩戴口罩,甚至川普總統1日接受福斯財經網(Fox Business)訪問時,態度也一百八十度地轉變,表示自己支持戴口罩的政策。

香港大學公共衛生學院教授高本恩(Benjamin Cowling)表示,他能理解政府過去為了保留有限的醫療資源,刻意使民眾對口罩的重要性避重就輕,導致民眾對口罩的防疫性能產生懷疑。

亞利桑納大學主導模擬研究計畫的教授古姆(Abba Gume)說:「很顯然的,這些模擬研究也證實,和過去的研究結果是一致的;而全球各國的公共衛生政策也是如此,我們必須戴上口罩。」