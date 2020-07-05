世衛證實近3成新冠病毒突變 「更容易傳染」

世界衛生組織（WHO）首席科學家3日表示，世衛蒐集到新冠病毒樣本中，近30%基因體定序數據顯現突變徵兆，而美國有研究指出，變種的新冠病毒已經從歐洲傳播到美國，變種病毒較易感染人類，不過暫時沒有證據顯示這會讓疾病更嚴重。

路透報導，世衛首席科學家史瓦米那尚在日內瓦駐聯合國記者協會簡報會場外說：「我認為突變病毒非常普遍。」

她表示，世衛迄今蒐集到6萬個新冠病毒樣本。美國斯克里普斯研究所科學家本月發現，截至4月以前，世界各地提交給大型資料庫的病例中，突變病毒病例占約65%。

新冠病毒產生的基因突變稱為D614G突變，大幅增加病毒感染細胞的能力，這或許能解釋後來在義大利北部和紐約爆發的疫情規模，比疫情初始時還要大。

世衛新型冠狀病毒疫情專家范科霍芙3日在簡報會上也說，突變病毒株早在2月就被發現，並已在歐洲和美洲傳播。然而她說：「截至目前，沒有證據顯示這會讓疾病變得更嚴重。」

病毒突變 「有抗體也擋不住」

此外，WHO突發衛生事件計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，即便有20％的人有抗體，病毒還是有辦法快速傳播，加上要考慮抗體所能提供的保護時間，另外，目前全球血清抗體陽性人群比例，若第二波的感染出現，可能也無法足夠提供。