快訊

海陸膠艇翻覆上兵拔管 承辦少校尋短不治

【發燒人物】保守性格難展魄力 越級打怪江主席被打回原形

全球單日爆增21萬確診再創新高 美國成最大來源之一

世界日報 / 編譯中心╱綜合4日電
世界衛生組織（WHO）今天指出，過去24小時全球新增21萬2326人確診新冠肺炎，改寫單日新高紀錄；最多確診病例來自美國、巴西和印度。 歐新社
世界衛生組織（WHO）今天指出，過去24小時全球新增21萬2326人確診新冠肺炎，改寫單日新高紀錄；最多確診病例來自美國、巴西和印度。 歐新社

世界衛生組織（WHO）今天指出，過去24小時全球新增21萬2326人確診新冠肺炎，改寫單日新高紀錄；最多確診病例來自美國、巴西和印度。根據路透統計，全球確診病例於3日突破1100萬例，標誌疫情蔓延擴散的另一個里程碑，此病毒在7個月內已造成逾50萬人病故。

西班牙加泰隆尼亞 部分封鎖

早前疫情有趨緩跡象的西班牙，今天東北部加泰隆尼亞自治區封鎖約有20萬居民的塞格里亞區，當地病例激增。加泰隆尼亞衛生部長佛吉斯也表示，禁止10人以上的聚會，且不得前往養老院探視。

同時，西班牙暑假已開始，且開放來自12個非歐盟國家的遊客入境。此前，西班牙6月21日對來自歐盟申根國家與英國的遊客開放入境。西班牙迄今有2萬8385人染疫死亡，在歐洲排名第4，僅次英國、義大利、法國。西班牙3日新增17例死亡，為6月19日以來最高數字。

印尼新增1447例確診

東南亞方面，印尼4日新增1447例確診、53人不治，累計確診數6萬2142例、死亡3089人。另據海峽時報報導，新加坡截至4日中午新增185例確診，大多數都是住在宿舍的移工。其中的9起社區病例，4人是新加坡公民或永久居民，另外5人持工作護照。目前星國累計確診達4萬4664例，死亡維持在26人。

泰國則新增5起確診，全是從海外返國的泰國民眾，他們已經展開檢疫隔離。泰國已連續40天沒有出現社區感染病例，累計確診3185例，58人染疫死亡。

馬來西亞則新增10起確診。馬國衛生總監諾希山表示，新增病例中有7例是境外移入，另外3例則是社區感染。

澳洲激增108例 擴大禁足令

澳洲人口第2多的維多利亞州，4日新增108例確診，創下3月底以來單日新高，迫使當局將禁足令擴大到2個郊區。

路透報導，澳洲當局本周稍早對維多利亞州30多個郊區重新下達禁足令；今天當地病例再激增，迫使當局擴大禁足令範圍，並完全封鎖9個公共住宅大樓。

澳洲其他地區疫情已獲控制，人口最多的新南威爾斯州新增6例，其中5例為返國入境旅客。澳洲至今累計確診約8300例，104例死亡，整體防疫成果優於其他多數國家。

印度日增逾2萬 豪雨恐惡化疫情

印度新增逾2萬2000例2確診，創單日新高，另新增442人病故。印度西部和南部病例數激增，且當地將迎來豪大季風雨，恐加劇疫情。印度累計確診64萬8315例，當中1萬8655人不治，確診數全球第4多，僅次於美國、巴西和俄羅斯。

路透報導，印度西部馬哈拉什特拉省為全國確診數最多的省分，4日新增6364例確診及198死。人口稠密金融之都孟買就在馬哈拉什特拉省。孟買官員警告，由於未來48小時將有豪雨。專家表示，孟買許多地區將淹水，可能使當地染疫人數進一步攀升。

印度南部坦米爾那都省則是全國確診數第2多的省分，當地病例數已突破10萬大關。印度最近幾周迫於經濟壓力分階段解封，但流行病學家警告，印度還有好幾周或好幾個月才會達到疫情高峰，這也代表印度已經嚴重超載的醫療體系將進一步承受重壓。

世界衛生組織（WHO）今天指出，過去24小時全球新增21萬2326人確診新冠肺炎，改寫單日新高紀錄；最多確診病例來自美國、巴西和印度。 路透社
世界衛生組織（WHO）今天指出，過去24小時全球新增21萬2326人確診新冠肺炎，改寫單日新高紀錄；最多確診病例來自美國、巴西和印度。 路透社

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

南非單日染疫人數破萬 邁向疫情高峰

MLB／勇士明星一壘手發燒檢出陽性 洋基也有兩人染疫

超越法國 墨西哥成全球染疫病故人數第5大國

疫情捲土重來？西班牙加泰隆尼亞、澳洲墨爾本再封

相關新聞

世衛證實近3成新冠病毒突變 「更容易傳染」

世界衛生組織（WHO）首席科學家3日表示，世衛蒐集到新冠病毒樣本中，近30%基因體定序數據顯現突變徵兆，而美國有研究指出，變種的新冠病毒已經從歐洲傳播到美國，變種病毒較易感染人類，不過暫時沒有證據顯示這會讓疾病更嚴重。

叫停奎寧、愛滋藥實驗 世衛：治療新冠藥物試驗 2周內有結果

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞4日表示，世衛可望兩周內得知能有效治療新冠病毒患者藥物的臨床試驗結果。

推翻中國通報說 世衛承認最早從網路得知新冠疫情

世界衛生組織(WHO)推翻早前的說法，承認新冠肺炎疫情去年底在中國爆發時，世衛最早是從網路上得知有關信息。世衛組織的這一更新，直接證實了中國在新冠疫情爆發之初，從未及時通報世衛組織。

親近人士確診新冠肺炎 迦納總統自主隔離14天

西非國家迦納政府今晚發出聲明指出，總統阿庫佛艾杜（NanaAkufo-Addo）的一名親近人士對新冠肺炎驗出陽性之後，阿...

全球單日爆增21萬確診再創新高 美國成最大來源之一

世界衛生組織（WHO）今天指出，過去24小時全球新增21萬2326人確診新冠肺炎，改寫單日新高紀錄；最多確診病例來自美國、巴西和印度。根據路透統計，全球確診病例於3日突破1100萬例，標誌疫情蔓延擴散的另一個里程碑，此病毒在7個月內已造成逾50萬人病故。

挑戰世衛 專家新論點：氣霧可傳新冠病毒 避開6尺距離不夠

全球超過200位科學家，出面挑戰新冠病毒傳播方式的官方論點；世界衛生組織(WHO)和美國聯邦疾病防治中心(CDC)都表示，民眾只須擔心兩種傳播方式：吸入身邊近距離感染者的呼吸飛沫，或先觸摸有病毒存活的表面然後摸眼睛、鼻子、或嘴巴這種較不常見的傳染方式；但另有專家主張，該指南忽視了越來越多證據顯示的第三種重大感染方式。

英國人重回酒吧慶解封 美國人過國慶卻是超級悶

疫情升溫，也讓美國人失去了歡慶7月4日國慶日的樂趣；英國卻不一樣，隨著防疫措施放寬，許多人蜂擁至酒吧，舉杯歡慶

南非單日染疫人數破萬 邁向疫情高峰

南非今天通報2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增1萬多人感染，為境內最高單日確診紀錄，顯示疫情正攀上高峰

無助減少死亡 WHO停止抗瘧疾、HIV藥物試驗

世界衛生組織（WHO）今天表示，他們決定停止以抗瘧疾藥物以及人類免疫缺乏病毒（HIV）合併藥物來治療2019冠狀病毒疾病...

超越法國 墨西哥成全球染疫病故人數第5大國

墨西哥衛生部說，境內今天新增523起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例，累計3萬366人不治，超越法國成為...

圖表看疫情／史瓦帝尼高官染疫 全球單日確診數創新高

美國約翰霍普金斯大學新冠疫情統計數據顯示，截至台北時間5日9時，全球52.8萬人死亡，確診病例近1120萬例。

北京連7日新增本土病例保持個位數 官員：態勢可控

中國大陸過去一日新增8例新型肺炎確診個案，當中兩例本土感染病例位於北京豐台區確診，連續一周新增病例維持個位數 ，其餘6例...

熱門新聞

最早通報新冠肺炎疫情者非中國 陳時中：事實漸明朗

海軍陸戰隊操演翻艇意外 上兵今凌晨宣告死亡

外交部將設關島辦事處 羅智強：當初關掉的是「她」

高市議長補選藍營陷分裂 黨務高層：已得到王金平諒解

疫情捲土重來？西班牙加泰隆尼亞、澳洲墨爾本再封

官兵操演遇險命危 4稚子祈福：我會乖乖、快回來抱我

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。