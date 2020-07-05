全球單日爆增21萬確診再創新高 美國成最大來源之一

世界衛生組織（WHO）今天指出，過去24小時全球新增21萬2326人確診新冠肺炎，改寫單日新高紀錄；最多確診病例來自美國、巴西和印度。根據路透統計，全球確診病例於3日突破1100萬例，標誌疫情蔓延擴散的另一個里程碑，此病毒在7個月內已造成逾50萬人病故。

西班牙加泰隆尼亞 部分封鎖

早前疫情有趨緩跡象的西班牙，今天東北部加泰隆尼亞自治區封鎖約有20萬居民的塞格里亞區，當地病例激增。加泰隆尼亞衛生部長佛吉斯也表示，禁止10人以上的聚會，且不得前往養老院探視。

同時，西班牙暑假已開始，且開放來自12個非歐盟國家的遊客入境。此前，西班牙6月21日對來自歐盟申根國家與英國的遊客開放入境。西班牙迄今有2萬8385人染疫死亡，在歐洲排名第4，僅次英國、義大利、法國。西班牙3日新增17例死亡，為6月19日以來最高數字。

印尼新增1447例確診

東南亞方面，印尼4日新增1447例確診、53人不治，累計確診數6萬2142例、死亡3089人。另據海峽時報報導，新加坡截至4日中午新增185例確診，大多數都是住在宿舍的移工。其中的9起社區病例，4人是新加坡公民或永久居民，另外5人持工作護照。目前星國累計確診達4萬4664例，死亡維持在26人。

泰國則新增5起確診，全是從海外返國的泰國民眾，他們已經展開檢疫隔離。泰國已連續40天沒有出現社區感染病例，累計確診3185例，58人染疫死亡。

馬來西亞則新增10起確診。馬國衛生總監諾希山表示，新增病例中有7例是境外移入，另外3例則是社區感染。

澳洲激增108例 擴大禁足令

澳洲人口第2多的維多利亞州，4日新增108例確診，創下3月底以來單日新高，迫使當局將禁足令擴大到2個郊區。

路透報導，澳洲當局本周稍早對維多利亞州30多個郊區重新下達禁足令；今天當地病例再激增，迫使當局擴大禁足令範圍，並完全封鎖9個公共住宅大樓。

澳洲其他地區疫情已獲控制，人口最多的新南威爾斯州新增6例，其中5例為返國入境旅客。澳洲至今累計確診約8300例，104例死亡，整體防疫成果優於其他多數國家。

印度日增逾2萬 豪雨恐惡化疫情

印度新增逾2萬2000例2確診，創單日新高，另新增442人病故。印度西部和南部病例數激增，且當地將迎來豪大季風雨，恐加劇疫情。印度累計確診64萬8315例，當中1萬8655人不治，確診數全球第4多，僅次於美國、巴西和俄羅斯。

路透報導，印度西部馬哈拉什特拉省為全國確診數最多的省分，4日新增6364例確診及198死。人口稠密金融之都孟買就在馬哈拉什特拉省。孟買官員警告，由於未來48小時將有豪雨。專家表示，孟買許多地區將淹水，可能使當地染疫人數進一步攀升。