推翻中國通報說 世衛承認最早從網路得知新冠疫情

世界衛生組織(WHO)推翻早前的說法，承認新冠肺炎疫情去年底在中國爆發時，世衛最早是從網路上得知有關信息。世衛組織的這一更新，直接證實了中國在新冠疫情爆發之初，從未及時通報世衛組織。

美國之音報導，世衛日前低調更新了網站上有關說明新冠疫情流行的時間線，最新內容不僅與世衛組織總幹事譚德塞一直以來的說法大相徑庭，還打臉了北京不斷堅稱及時向世衛通報疫情的說辭。

世衛駐中國代表處從武漢市衛健委的網站上看到了一則關於武漢「病毒性肺炎」病例的媒體聲明，隨後向世衛西太平洋區域辦事處的國際衛生條例協調中心通報，並翻譯了所看到的關於這些病例的媒體聲明。

世衛還提到，世衛組織開源流行病情報(EIOS)系統同一天也從國際傳染病學會的全球電子新發傳染病疫情通報系統ProMED偵測到一份媒體報導，內容也是關於武漢的這組「不明原因的肺炎」聚集性病例。這一資訊完全推翻了世衛在4月27日所刊登的版本。

世衛的翻轉性說法證實了早前由美國國會眾院外交委員會首席共和黨議員、眾議院中國工作小組主席麥考爾(Michael McCaul)在6月中旬公布的新冠病毒起源調查報告中所指出的一大問題：儘管中國公開聲稱有向世衛及時通報了疫情，但中國並未在第一時間正式向世衛通報武漢爆發的疫情，也未在疫情初期向世衛提供相關信息，這違反了世衛因為北京隱瞞SARS疫情而在2005年修訂的「國際衛生條例」。

世衛4日還呼籲新冠疫情嚴重的國家「醒來」面對現實，必須控制疫情，而非吵嚷不休。有媒體報導，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩(Michael Ryan)說：「如果國家繼續開放，卻沒有足以因應疫情的醫療系統，將導致最慘的境地。」

萊恩建議，這些國家無須封鎖整個國家，但可以設法分區抗疫，例如在低傳播的地區鬆綁限制，並且採取社交距離、洗手、檢測、隔離與追蹤接觸個案等做法；但是在疫情失控的地區，嚴格的防疫措施就不可避免。