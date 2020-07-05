叫停奎寧、愛滋藥實驗 世衛：治療新冠藥物試驗 2周內有結果

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞4日表示，世衛可望兩周內得知能有效治療新冠病毒患者藥物的臨床試驗結果。

世衛4日也宣布，已停止治瘧疾藥物羥氯奎寧(hydroxychloroquine)及抗愛滋病(HIV)藥物洛匹那韋╱利托那韋(lopinavir-ritonavir)用在治療感染新冠而住院患者的實驗，原因在實驗成果顯示，這兩種藥無法降低新冠肺炎的死亡率。

路透報導，譚德塞在記者會上說：「目前有近5500名來自39國的患者參與『團體試驗』（Solidarity Trial）。」團體試驗指的是世衛目前所進行的臨床研究。他表示，「我們預期初步結果可在兩周內出爐。」

世衛試驗分五個部分進行，探究新冠病毒的可能療法，分別是標準照護、使用瑞德西韋(remdesivir)、抗瘧疾藥物羥氯奎寧、愛滋病治療藥物洛匹那韋/利托那韋，以及把洛匹那韋/利托那韋合併抗干擾素。

本月稍早有好幾篇研究指羥氯奎寧對治療新冠患者沒有效益後，世衛停止羥氯奎寧試驗，但目前還需要進行更多研究工作，以探討羥氯奎寧作為預防性藥物是否有效。

世衛突發衛生事件執行主任萊恩(Mike Ryan)說，現在要預測何時才可真正擁有預防新冠病毒的疫苗很不智。

他在日內瓦跟聯合國記者協會(ACANU)說，儘管有望在年底前確認哪支候選疫苗對預防新冠病毒會有效，但目前問題在於疫苗可以多快量產。

目前市面上還沒有獲證實可對抗新冠病毒的疫苗，但有18種候選疫苗在做人體試驗。

「國會山莊報」(The Hill)4日報導，世衛發表聲明表示，談到在多國進行該兩種藥物治療新冠患者的實驗，發現這些過渡實驗的成果指出，羥氯奎寧及洛匹那韋／利托那韋與標準的治療法相比，就減少因新冠病毒而住院患者的死亡率而言，功效不大甚或完全無效；聯合實驗團隊成員將立即停止兩種藥物的實驗。

世衛表示，停止這兩種藥物治療新冠肺炎的實驗，是依據其「國際指導委員會」的建議；世衛自行叫停，並不影響其他使用這兩種藥物治療新冠肺炎未住院患者的實驗。