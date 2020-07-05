快訊

海陸膠艇翻覆上兵拔管 承辦少校尋短不治

【發燒人物】保守性格難展魄力 越級打怪江主席被打回原形

叫停奎寧、愛滋藥實驗 世衛：治療新冠藥物試驗 2周內有結果

世界日報 / 編譯潘勛╱綜合4日電
世衛4日也宣布，已停止治瘧疾藥物羥氯奎寧(hydroxychloroquine)及抗愛滋病(HIV)藥物洛匹那韋╱利托那韋(lopinavir-ritonavir)用在治療感染新冠而住院患者的實驗。 美聯社
世衛4日也宣布，已停止治瘧疾藥物羥氯奎寧(hydroxychloroquine)及抗愛滋病(HIV)藥物洛匹那韋╱利托那韋(lopinavir-ritonavir)用在治療感染新冠而住院患者的實驗。 美聯社

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞4日表示，世衛可望兩周內得知能有效治療新冠病毒患者藥物的臨床試驗結果。

世衛4日也宣布，已停止治瘧疾藥物羥氯奎寧(hydroxychloroquine)及抗愛滋病(HIV)藥物洛匹那韋╱利托那韋(lopinavir-ritonavir)用在治療感染新冠而住院患者的實驗，原因在實驗成果顯示，這兩種藥無法降低新冠肺炎的死亡率。

路透報導，譚德塞在記者會上說：「目前有近5500名來自39國的患者參與『團體試驗』（Solidarity Trial）。」團體試驗指的是世衛目前所進行的臨床研究。他表示，「我們預期初步結果可在兩周內出爐。」

世衛試驗分五個部分進行，探究新冠病毒的可能療法，分別是標準照護、使用瑞德西韋(remdesivir)、抗瘧疾藥物羥氯奎寧、愛滋病治療藥物洛匹那韋/利托那韋，以及把洛匹那韋/利托那韋合併抗干擾素。

本月稍早有好幾篇研究指羥氯奎寧對治療新冠患者沒有效益後，世衛停止羥氯奎寧試驗，但目前還需要進行更多研究工作，以探討羥氯奎寧作為預防性藥物是否有效。

世衛突發衛生事件執行主任萊恩(Mike Ryan)說，現在要預測何時才可真正擁有預防新冠病毒的疫苗很不智。

他在日內瓦跟聯合國記者協會(ACANU)說，儘管有望在年底前確認哪支候選疫苗對預防新冠病毒會有效，但目前問題在於疫苗可以多快量產。

目前市面上還沒有獲證實可對抗新冠病毒的疫苗，但有18種候選疫苗在做人體試驗。

「國會山莊報」(The Hill)4日報導，世衛發表聲明表示，談到在多國進行該兩種藥物治療新冠患者的實驗，發現這些過渡實驗的成果指出，羥氯奎寧及洛匹那韋／利托那韋與標準的治療法相比，就減少因新冠病毒而住院患者的死亡率而言，功效不大甚或完全無效；聯合實驗團隊成員將立即停止兩種藥物的實驗。

世衛表示，停止這兩種藥物治療新冠肺炎的實驗，是依據其「國際指導委員會」的建議；世衛自行叫停，並不影響其他使用這兩種藥物治療新冠肺炎未住院患者的實驗。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

無助減少死亡 WHO停止抗瘧疾、HIV藥物試驗

世衛改口：最早疫情通報非中國當局

誰最早通報武漢疫情？世衛改口：不是中國官方

什麼藥抗疫最有效 世衛：兩週內有結果

相關新聞

世衛證實近3成新冠病毒突變 「更容易傳染」

世界衛生組織（WHO）首席科學家3日表示，世衛蒐集到新冠病毒樣本中，近30%基因體定序數據顯現突變徵兆，而美國有研究指出，變種的新冠病毒已經從歐洲傳播到美國，變種病毒較易感染人類，不過暫時沒有證據顯示這會讓疾病更嚴重。

叫停奎寧、愛滋藥實驗 世衛：治療新冠藥物試驗 2周內有結果

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞4日表示，世衛可望兩周內得知能有效治療新冠病毒患者藥物的臨床試驗結果。

推翻中國通報說 世衛承認最早從網路得知新冠疫情

世界衛生組織(WHO)推翻早前的說法，承認新冠肺炎疫情去年底在中國爆發時，世衛最早是從網路上得知有關信息。世衛組織的這一更新，直接證實了中國在新冠疫情爆發之初，從未及時通報世衛組織。

親近人士確診新冠肺炎 迦納總統自主隔離14天

西非國家迦納政府今晚發出聲明指出，總統阿庫佛艾杜（NanaAkufo-Addo）的一名親近人士對新冠肺炎驗出陽性之後，阿...

全球單日爆增21萬確診再創新高 美國成最大來源之一

世界衛生組織（WHO）今天指出，過去24小時全球新增21萬2326人確診新冠肺炎，改寫單日新高紀錄；最多確診病例來自美國、巴西和印度。根據路透統計，全球確診病例於3日突破1100萬例，標誌疫情蔓延擴散的另一個里程碑，此病毒在7個月內已造成逾50萬人病故。

挑戰世衛 專家新論點：氣霧可傳新冠病毒 避開6尺距離不夠

全球超過200位科學家，出面挑戰新冠病毒傳播方式的官方論點；世界衛生組織(WHO)和美國聯邦疾病防治中心(CDC)都表示，民眾只須擔心兩種傳播方式：吸入身邊近距離感染者的呼吸飛沫，或先觸摸有病毒存活的表面然後摸眼睛、鼻子、或嘴巴這種較不常見的傳染方式；但另有專家主張，該指南忽視了越來越多證據顯示的第三種重大感染方式。

英國人重回酒吧慶解封 美國人過國慶卻是超級悶

疫情升溫，也讓美國人失去了歡慶7月4日國慶日的樂趣；英國卻不一樣，隨著防疫措施放寬，許多人蜂擁至酒吧，舉杯歡慶

南非單日染疫人數破萬 邁向疫情高峰

南非今天通報2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增1萬多人感染，為境內最高單日確診紀錄，顯示疫情正攀上高峰

無助減少死亡 WHO停止抗瘧疾、HIV藥物試驗

世界衛生組織（WHO）今天表示，他們決定停止以抗瘧疾藥物以及人類免疫缺乏病毒（HIV）合併藥物來治療2019冠狀病毒疾病...

超越法國 墨西哥成全球染疫病故人數第5大國

墨西哥衛生部說，境內今天新增523起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例，累計3萬366人不治，超越法國成為...

圖表看疫情／史瓦帝尼高官染疫 全球單日確診數創新高

美國約翰霍普金斯大學新冠疫情統計數據顯示，截至台北時間5日9時，全球52.8萬人死亡，確診病例近1120萬例。

北京連7日新增本土病例保持個位數 官員：態勢可控

中國大陸過去一日新增8例新型肺炎確診個案，當中兩例本土感染病例位於北京豐台區確診，連續一周新增病例維持個位數 ，其餘6例...

熱門新聞

最早通報新冠肺炎疫情者非中國 陳時中：事實漸明朗

海軍陸戰隊操演翻艇意外 上兵今凌晨宣告死亡

外交部將設關島辦事處 羅智強：當初關掉的是「她」

高市議長補選藍營陷分裂 黨務高層：已得到王金平諒解

疫情捲土重來？西班牙加泰隆尼亞、澳洲墨爾本再封

官兵操演遇險命危 4稚子祈福：我會乖乖、快回來抱我

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。