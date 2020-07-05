美確診再新高 但死亡率下降

全球新冠肺炎確診案例總數三日跨過一千一百萬，美國新增確診人數也再創下新高。華盛頓郵報報導，美國三日新增確診五萬七千四百九十七例，創下疫情爆發以來單日新增確診高峰，也是九天內第七度寫下新高紀錄。

包括佛州等至少十六州一周平均新增確診都寫了新紀錄，顯示美國疫情並未隨著入夏而減緩。不過死亡率倒是降低，四、五月有百分之七到八的死亡率，單日最多高達三千人過世；現在死亡率不到百分之五，單日死亡人數低於六百人。

針對確診病例急遽增加，死亡率卻下滑，專家認為可能是因為檢測增加、掌握治療以及更多年輕人染疫；不過專家也提醒目前的死亡率並不準確，需等兩周才能掌握實際數字。死亡率下滑不代表疫情致命性降低，病毒會不斷突變；專家也不願過度強調死亡率降低，傳染病專家表示，死亡不是唯一結果，輕症者仍可能傳染給高風險族群。

佛州三日新增確診九千四百八十八例領先全美。

紐約時報報導，專家普遍認為，檢測、治療與染疫者改變使死亡率下降，但這些因素的相對成因尚不清楚；另外由於死亡率往往會延後數周反映。

由於疫情未解，歐盟一日重啟邊界開放就禁止美國遊客前往；英國三日宣布放鬆五十多國入境管制，但續把美國列入「紅色名單」。