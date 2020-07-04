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醫生操作變熟練...新冠患者使用呼吸器 死亡率從80%降到35%

世界日報 / 編譯林梅婕╱綜合3日電
新冠肺炎疫情初期，多數使用呼吸器的病人重病不治。但近來統計發現，使用呼吸器存活率逐漸提高。圖為今年4月20日億情高峰期，重疫區紐約州揚克市聖約瑟夫醫院病患使用呼吸器。 美聯社
新冠肺炎疫情初期，多數使用呼吸器的病人重病不治。但近來統計發現，使用呼吸器存活率逐漸提高。圖為今年4月20日億情高峰期，重疫區紐約州揚克市聖約瑟夫醫院病患使用呼吸器。 美聯社

美國各地確診人數不斷增加，但統計研究發現，使用呼吸器的患者存活率卻逐漸提高；一般呼吸器都是在新冠肺炎療程的最後一個階段使用，過去一直給人們一種迎向死亡的警訊。

專家認為，隨著他們對新冠病毒的研究和了解愈深入，醫護人員就能愈熟練地操作治療的流程；而他們也發現，使用呼吸器也並非必要的選擇。

根據中國武漢及義大利的研究報告，當患者已經嚴重到需要使用呼吸器時，絕大部分都無法戰勝病魔；雖然美國的疫情仍在持續，但死亡率卻逐漸下降，甚至和其他罹患肺部疾病的人幾乎相同。

愛默雷大學(Emory University School)的醫學教授，同時也是重症醫療學會(Society of Critical Care Medicine)主席的馬丁(Greg Martin)與同仁在5月26日發表的一篇報告指出，新冠肺炎患者使用呼吸器的死亡率為35.7%，和疫情早期的80%相比大幅下降。

此外，使用抗病毒藥物瑞德西韋(Remdesivir)，以及口服類固醇藥物地塞米松(Dexamethasone)，都能有效幫助病患減輕病症。

加州大學雷根醫療中心也同時在進行相關研究，該醫學中心的重症醫師布爾(Russell G. Buhr)指出，使用呼吸器患者的死亡率約落在30%至50%，他表示：「現在我們對新冠肺炎已經了解更多、也更懂得如何治療。」

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，雖然目前仍未掌握實際上有多少新冠肺炎的患者使用過呼吸器，以及使用呼吸器後的存活率，但許多醫療研究單位，如國際嚴重急性呼吸道與新興感染協會(ISARIC)等，仍持續在國際間追蹤相關研究的紀錄。

新冠肺炎 COVID-19

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