為使學生保持防疫安全距離 馬來西亞大學出奇招：明星來學校

由於疫情尚未消失，許多學校都要求學生上課仍要戴上口罩，並保持安全距離。馬來西亞一所大學為使學生落實防疫、保持安全距離，特地建立了一群明星防疫隊，邀請他們在校園內與學生一起，不過這些明星並不是真人，而是人形立牌，而校方此舉也引發網友討論。

根據「advertising Malaysia marketing」報導，馬來西亞雙威大學（Sunway University）近日在臉書粉專上貼出明星防疫隊照片，有來自世界各地商業界、演藝圈、卡通人物等成員，包括韓團TWICE成員周子瑜、豆豆先生、萊恩葛斯林、紅髮艾德、泰勒絲、威爾史密斯等大咖名人，不過這些名人並不是本尊，而是一個個的人形立牌。

校方表示這是讓學生在校園保持安全距離而想出的主意，他們會將這些人形立牌放在校園的各個座位，使學生在午餐或下課時間坐在它們旁邊，就可以阻止學生沒有保持安全距離或與其他人坐得太近，同時學生也可以跟這些人形立牌拍照，與朋友或家人分享。

對此不少網友也在校方貼文留言，「約翰希南在哪裡，請讓我坐在他旁邊」、「等等我看到泰勒絲了，她必須坐在第一排」、「很棒的創意，可以鼓勵學生出席，尤其是早上8點的課」、「我想不會有人想坐在我旁邊了，就算我沒有得新冠肺炎（Covid-19）」、「請問我可以現在申請你們學校嗎哈哈哈哈」、「等等為什麼沒有川普，可以幫我把他加進去嗎」。