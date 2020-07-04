清零後 湖北反遭3名無症狀感染者入侵
據官方通報，中國大陸湖北省6月30日首度實現2019冠狀病毒疾病（COVID－19，新冠肺炎）無症狀感染者「清零」後，昨天遭到3名無症狀感染者入侵。
湖北省衛生健康委員會官網今早通報，7月3日新增無症狀感染者3例（含境外移入2例），尚在醫學觀察，還有25名密切接觸者因此接受醫學觀察。
綜合陸媒報導，疫情重災區湖北6月30日首度實現疫情「清零」，全省無確診病例、疑似病例以及無症狀感染者，但時隔3日又告破功，且這3人均與北京市疫情與防控有關。
據武漢市衛健委通報，3日新增2例境外移入無症狀感染者，均為從俄羅斯莫斯科搭乘包機飛往北京、但分流到武漢天河機場降落的中國籍乘客。
據襄陽市防控指揮部辦公室通報，3日，該市1名從「外地」返回宜城人員核酸檢測呈陽性，被確定為無症狀感染者。
多名襄陽民眾在網路發文指這名無症狀感染者是自北京返回人員，但官方卻避提北京，連累湖北承擔一名本土無症狀感染者。
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