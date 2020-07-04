連累商場停業 北京無症狀女子密切接觸204人

中國北京市一名女子2日在石景山萬達廣場痛哭自陳新冠肺炎檢測呈陽性，導致萬達廣場緊急停業後，她被診斷為無症狀感染者。截至昨天下午，已有204人因此被判定為密切接觸者而隔離觀察。

綜合陸媒報導，這名24歲女子2日中午在石景山萬達廣場逛街用餐，接獲醫院電話通知後，坐在地上痛哭自陳2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）核酸檢測呈陽性，引發顧客恐慌並報警。她隨後被獲報趕來的救護車送往石景山醫院，萬達廣場為此緊急停業、全面消毒迄今。

北京市疾控中心副主任龐星火3日在疫情防控新聞發布會指出，女子被送到石景山醫院就診後，經診斷為無症狀感染者，當晚由救護車轉運到地壇醫院。

她指出，這名女子6月5日從重慶返京。6月14日曾到新發地市場關卡處短暫停留，6月15日核酸檢測結果為陰性。6月16日淩晨，因先兆性流產，由救護車轉運至豐台婦幼保健院，當日診療後，由住地街道派專車將患者接至住地居家隔離。

龐星火指出，這名女子在居家隔離期間多次破壞門磁報警器外出，6月24日至27日，先後到石景山婦幼保健院、朝陽醫院西院區、朝陽區鳳凰婦兒醫院就診。

她說，截至3日下午2時，已追查到204名密切接觸者，並進行隔離醫學觀察，其他接觸人員正在進一步調查核實中。

紅星新聞報導引述這名女子居住社區的工作人員說，「她隔離期間多次破壞警報器，是因為她想去醫院看病」。每次女子出去後都會報警，配合警方把她帶回。

一名女性工作人員說，她好的時候挺好的，還會跟鄰居道歉，說「我也不知道自己為什麼會這樣」。

據報導，目前該女子所在樓層的所有住戶被視為密切接觸者，已被全部被轉移進行集中隔離。

北京頭條報導引述律師常亮指出，如果因為該女子的抗拒隔離治療、逃避檢疫，造成了嚴重後果，不僅可能承擔民事和治安責任，還可能承擔刑事責任。