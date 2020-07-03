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另一邊的「罪」：轉型正義豈能獨漏律師？

北京疫情走穩 低風險地區出京免持核酸陰性證明

中央社 / 台北3日電

北京方面今天宣布，當地新冠肺炎疫情形式總體穩中向好，4日0時起，對北京全市低風險地區人員出京，不再要求持有核酸檢測陰性證明。

新發地市場疫情發生後，北京市嚴禁四類人員離京，對其他人員宣導非必要不出京，確需離京的，持7日內核酸檢測陰性證明。

新華社報導，北京市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏今天在北京市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上表示，綜合防控風險、復工復產和群眾出行需求等因素，在繼續保持對中高風險地區人員嚴管嚴控的基礎上，7月4日0時起，對北京全市低風險地區人員出京，不再要求持有核酸檢測陰性證明。

潘緒宏介紹，當前，北京市疫情形勢總體穩中向好。從新增病例趨勢看，每日新增病例從峰值36例逐漸回落，6月28日後已下降至個位數，特別是近3天新增病例均不超過3例，持續處於低位。

他說，從目前病例區域分布看，累計涉及的11個區、47個中高風險街鄉鎮，均與新發地聚集性疫情有明確關聯，並未在社會面形成傳播。從篩查檢測情況看，檢測結果呈陽性的，絕大多數屬於納入管控範圍的重點人群，只有極少量是社會面大規模篩查出來的。

新冠肺炎 COVID-19

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