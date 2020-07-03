第三驗「變陽性」 北京女商場崩潰大哭

新冠病毒屢傳患者「復陽」，北京一名女病患昨在石景山萬達廣場吃飯時，自稱接到檢測結果電話通知她是陽性，讓她當場蹲在牆角嚎啕大哭，並稱自己「前兩次測都是陰性，怎麼第三次就變陽性了」。石景山萬達廣場方表示，女患者已被送至醫院檢查，而商場已封閉，店家等待統一做核酸檢測。

據紅星新聞報導，目擊者王先生說，他在石景山萬達商場西廣場看到這位女性顧客謝某坐在西廣場外的一個圓形石墩上，一邊打電話一邊嚎啕大哭。王先生表示，當時聽到謝某在打電話中說：「上午我一個人在這邊吃飯，接到電話說核酸檢測是陽性。但是之前兩次的核酸檢測都是陰性，不知道怎麼就變成陽性了。」

謝某在商場內哭嚎的樣子，也被目擊者拍成視頻上傳，引起熱議。

一家餐廳的工作人員表示，大概是昨天中午12時左右聽說一名核酸檢測陽性的女顧客在味千拉麵就餐，隨後商場封閉，顧客疏散，患者就餐的麵館工作人員和顧客被接走做進一步排查，其餘的商戶在商場內等待現場統一做核酸檢測。

另據北京青年報報導，北京大興工地現場昨天出現了一起疫情，中鐵18局集團第4工程有限公司表示，已經停工停產，全面封閉施工現場並將現場95名確診病例密切接觸者安排到附近隔離酒店，每人一個房間。目前，與確診病例密切接觸的6人已經在大興區疾控中心集中隔離。