確診逾100萬例 WHO：中東疫情達臨界點

包涵摩洛哥等21個成員國和巴勒斯坦的世界衛生組織（WHO）東地中海區域，已通報超過100萬起新冠確診病例，死亡病例集中於5個國家。WHO昨天警告，放寬防疫措施後，中東處在「臨界點」。

賈吉拉電視台（Al-Jazeera，又譯半島電視台）引述WHO東地中海區域主任曼達里（Ahmed Al-Mandhari）指出，此一區域通報的逾八成新冠肺炎死亡病例來自埃及、伊朗、伊拉克、巴基斯坦和沙烏地阿拉伯五國，曼達里說這是「令人憂心的里程碑」。

他表示，光是6月的通報病例數就比此一區域於1月29日通報確診首例之後四個月的總病例數還要高。

曼達里指出，除因採檢量增加，最近數周以來取消防疫措施也是病例數激增的原因。他敦促民眾，放寬防疫禁令的同時也必須小心謹慎，切實遵守衛生當局建議的防疫守則。

他表示，放寬封鎖不代表放鬆和減輕社會責任，並強調，公共空間重新開放後，病例數有續增風險，「即使在目前看起來疫情穩定的國家也一樣」。

據報導，埃及在因疫情關閉三個多月之後，於7月1日重新啟動了國際航班，並重新開放了包括吉薩大金字塔在內的主要旅遊景點。埃及政府稱旅遊業占該國經濟總產值的5％，如果包括與旅遊業間接相關的工作和投資，可能占到15％。