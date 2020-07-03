「別把疫情當玩笑」染疫派對瘋賭一把 疫男遺言警世

阿拉巴馬州杜斯卡洛薩(Tuscaloosa)多名學生蓄意邀請新冠肺炎確診者，參加他們在該市與附近地點舉行的多場派對，互相比賽看誰先染疫；而在加州一名男子輕忽病毒傳染力，參加派對後染疫，他離世前留下警世遺言，警告勿把疫情當玩笑。

杜斯卡洛薩市議員索妮雅．麥金斯特里(Sonya McKinstry)1日告訴「美國廣播公司新聞網」(ABC News)，該市數名學生籌辦「新冠肺炎派對」，蓄意邀請已確診的患者作賓客，並把派對當成遊戲，故意使他人染疫。

麥金斯特里表示：「他們把錢放到壺中並試圖染疫，誰先染疫就能先拿到這個壺。這毫無道理，他們故意這麼做。」

杜斯卡洛薩消防局長史密斯(Randy Smith)30日向市議會證實這些學生的魯莽行為；根據ABC新聞，史密斯表達擔憂，並表示這類派對在該市和杜斯卡洛薩郡多處舉行，確診的學生或孩子會前去參加。

史密斯表示，該局本以為是謠言，經調查後醫生和州政府都得到相同消息；他並未說明如何遏止學生的行動，也未透露學生就讀學校。數小時後，該市議會便通過命令，要求民眾外出場合須戴口罩。

而在西岸，加州51歲男子馬西亞斯(Tommy Macias)也因參加派對染疫，最後他離世前悔不當初，並懊惱使家人也身處染疫風險之中。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，馬西亞斯家屬表示，馬西亞斯是卡車司機，他體重過重而且患有糖尿病，因此在3月底到6月初期間嚴格遵守居家避疫令。

NBC指出，加州州長紐森(Gavin Newsom)放寬防疫措施後，馬西亞斯決定在6月初參加一場派對；家屬表示，馬西亞斯參加派對後，6月20日接到一名與會且染疫的友人通知；這名友人無症狀，所以誤以為不會傳染他人，因此對方在知道確診的情況下仍前往派對。

馬西亞斯懊悔不已，他在臉書寫下：「由於我的愚蠢，我害我媽、姊妹與家人的健康陷入風險，這真是痛苦的經驗。」他在離世前一天表示：「這不是玩笑，如果你要外出，務必戴口罩並保持社交距離。別像我一樣白癡。」