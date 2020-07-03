參加川普造勢大會後… 「教父披薩」前執行長 確診住院

「教父披薩」(Godfather`s Pizza)前執行長凱恩(Herman Cain)，今年6月20日在推特分享了他在川普總統於奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)造勢大會場內的照片；74歲的他身穿深藍色西裝配淺藍色襯衫，笑容滿面與其他非洲裔參加者合影，推文寫道：「這是今晚造勢大會上的一些非洲裔挺川普(BlackVoicesForTrump)支持者！真是開心極了！」然而沒過幾天，凱恩就因感染新冠病毒，於1日住院。

凱恩曾兩度參加共和黨黨內總統初選，川普上台後一度考慮延攬凱恩出任聯準會理事。

凱恩透過推特發表聲明指出，他在6月29日確診感染新冠病毒，7月1日由於病情嚴重惡化，已住進位於亞特蘭大地區一所醫院接受治療。

聲明表示，在醫院度過一夜之後，凱恩2日休養狀況一切良好，神智清楚。

至於何時何地感染病毒，聲明則表示，無法確知到底凱恩是在什麼時間、地點感染病毒，但凱恩一定會努力對抗病魔，而他先前也曾在得到四期癌症之後抗癌成功。

保守派新聞網站Newsmax報導，凱恩目前並沒有使用人工呼吸器。

凱恩6月20日參加川普土耳沙造勢大會的照片裡，參加者並肩而座，沒有一人戴口罩。

「西方期刊」(The Western Journa)6月23日刊登凱恩撰寫的評論，文中寫道：「媒體無所不用其極，想讓民眾嚇到不參加川普上周六在土耳沙舉行的造勢大會。」他在文中也指出，這場造勢大會辦得相當成功。

據媒體報導，川普選舉陣營派往土耳沙負責造勢大會先遣布置的工作人員中，至少八人確診新冠病毒。