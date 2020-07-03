美國疫情反撲 年輕人恐傳老人、逾半不知感染源

新冠肺炎疫情捲土重來，西南部數州嚴重淪陷，感染者以健康的年輕人為多數；但專家警告，這有回傳給高風險族群的隱憂；聯邦疾病防治中心(CDC)調查也發現，超過一半確診病患不知道被誰傳染，成為美國防疫的一大漏洞。

雖然健康者對病毒的抵禦能力更強，現在醫院的治療也較過去有經驗，但仍不能鬆懈。疫情在多個州升溫之際，公衛專家表示，病毒可能從年輕、健康病患，傳染給年長或高風險族群。

波士頓學院傳染病學者娜狄亞‧亞布勒札(Nadia Abuelezam)說：「很多人回家探視家人，將是年輕人傳染給老人的關鍵途徑。」

邁阿密傑克森紀念醫院(Jackson Memorial Hospital)急診主任莉莉‧李進一步解釋：「如果傳染給器官移植；癌症、糖尿病等高危險群，這些人的病情恐怕不樂觀。」

已有數據顯示，新冠肺炎死亡率與年齡呈現正相關；截至5月底統計130萬名病患，80歲以上確診患者死亡率約29%，但60多歲患者降到7%，40幾歲則是1%，20餘歲年輕人更只有0.1%。

年輕病患肺栓塞、呼吸困難和腎損傷的症狀對醫院來說，較老年病患容易治療；但由於死亡率為落後指標，因此還需要一段時間，才能判斷這波疫情威脅生命的嚴重程度。

這一波疫情在西南部德州、佛羅里達州非常嚴重，同時凸顯全美防疫上仍有漏洞；CDC調查，顯示54%的新冠肺炎病患，無法指出可能被誰傳染。

傳染病專家表示這代表了一項重要警訊：社區傳染和無症狀傳染情況嚴重，使回溯追蹤調查的工作難以貫徹。

波士頓大學醫學院助理教授巴洛卡斯(Joshua Barocas)則說：「真的很讓人擔心，現在無症狀疾病太常見了；不只是在低風險族群，高風險群體也是。」

全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)幾天前才公開表示，追蹤感染源在美國不管用。他表示目前社區感染中，20%至40%的染病者沒有任何症狀，因此過去的標準流程並不管用；即便有追蹤機制，也無法得知該追蹤的對象。他透露聯邦政府伸至有意，讓感染者的整個社區接受檢測。