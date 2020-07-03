快訊

指考化學解答出爐！瑞德西韋、空汙入題…題目偏易 考生直呼：佛心！

揮手道別！東南衛視記者被限期離台 在桃機吃最愛麻油雞麵線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國疫情反撲 年輕人恐傳老人、逾半不知感染源

世界日報 / 編譯林育正／綜合2日電

新冠肺炎疫情捲土重來，西南部數州嚴重淪陷，感染者以健康的年輕人為多數；但專家警告，這有回傳給高風險族群的隱憂；聯邦疾病防治中心(CDC)調查也發現，超過一半確診病患不知道被誰傳染，成為美國防疫的一大漏洞。

雖然健康者對病毒的抵禦能力更強，現在醫院的治療也較過去有經驗，但仍不能鬆懈。疫情在多個州升溫之際，公衛專家表示，病毒可能從年輕、健康病患，傳染給年長或高風險族群。

波士頓學院傳染病學者娜狄亞‧亞布勒札(Nadia Abuelezam)說：「很多人回家探視家人，將是年輕人傳染給老人的關鍵途徑。」

邁阿密傑克森紀念醫院(Jackson Memorial Hospital)急診主任莉莉‧李進一步解釋：「如果傳染給器官移植；癌症、糖尿病等高危險群，這些人的病情恐怕不樂觀。」

已有數據顯示，新冠肺炎死亡率與年齡呈現正相關；截至5月底統計130萬名病患，80歲以上確診患者死亡率約29%，但60多歲患者降到7%，40幾歲則是1%，20餘歲年輕人更只有0.1%。

年輕病患肺栓塞、呼吸困難和腎損傷的症狀對醫院來說，較老年病患容易治療；但由於死亡率為落後指標，因此還需要一段時間，才能判斷這波疫情威脅生命的嚴重程度。

這一波疫情在西南部德州、佛羅里達州非常嚴重，同時凸顯全美防疫上仍有漏洞；CDC調查，顯示54%的新冠肺炎病患，無法指出可能被誰傳染。

傳染病專家表示這代表了一項重要警訊：社區傳染和無症狀傳染情況嚴重，使回溯追蹤調查的工作難以貫徹。

波士頓大學醫學院助理教授巴洛卡斯(Joshua Barocas)則說：「真的很讓人擔心，現在無症狀疾病太常見了；不只是在低風險族群，高風險群體也是。」

全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)幾天前才公開表示，追蹤感染源在美國不管用。他表示目前社區感染中，20%至40%的染病者沒有任何症狀，因此過去的標準流程並不管用；即便有追蹤機制，也無法得知該追蹤的對象。他透露聯邦政府伸至有意，讓感染者的整個社區接受檢測。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

連兩日新冠肺炎境外移入 指揮中心下午2時臨時記者會

誤導民眾能量水可治新冠肺炎 女遭調查局約談

學生開「新冠肺炎派對」邀確診者參加 議員曝細節：先染疫者贏錢

年輕人愛跟風？ 陳其邁批蔡壁如：傷害民眾黨和吳益政

相關新聞

英國今天公布入境免隔離名單！ 包含德法西義

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據英國交通部，英國將取消部分地區包括德國、法國、西班牙、義大利等「低風險」國家的入境...

確診逾100萬例 WHO：中東疫情達臨界點

包涵摩洛哥等21個成員國和巴勒斯坦的世界衛生組織（WHO）東地中海區域，已通報超過100萬起新冠確診病例，死亡病例集中於5個國家。WHO昨天警告，放寬防疫措施後，中東處在「臨界點」。

東京病例雖增 日本政府暫不公布緊急事態

日本東京都昨天新增病例破百，但日本政府評估目前重症患者減少，並非再度公布「緊急事態宣言」的狀況，但表達有意催促有陪侍餐飲...

參加川普造勢大會後… 「教父披薩」前執行長 確診住院

「教父披薩」(Godfather`s Pizza)前執行長凱恩(Herman Cain)，今年6月20日在推特分享了他在川普總統於奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)造勢大會場內的照片；74歲的他身穿深藍色西裝配淺藍色襯衫，笑容滿面與其他非洲裔參加者合影，推文寫道：「這是今晚造勢大會上的一些非洲裔挺川普(BlackVoicesForTrump)支持者！真是開心極了！」然而沒過幾天，凱恩就因感染新冠病毒，於1日住院。

美國疫情反撲 年輕人恐傳老人、逾半不知感染源

新冠肺炎疫情捲土重來，西南部數州嚴重淪陷，感染者以健康的年輕人為多數；但專家警告，這有回傳給高風險族群的隱憂；聯邦疾病防治中心(CDC)調查也發現，超過一半確診病患不知道被誰傳染，成為美國防疫的一大漏洞。

「別把疫情當玩笑」染疫派對瘋賭一把 疫男遺言警世

阿拉巴馬州杜斯卡洛薩(Tuscaloosa)多名學生蓄意邀請新冠肺炎確診者，參加他們在該市與附近地點舉行的多場派對，互相比賽看誰先染疫；而在加州一名男子輕忽病毒傳染力，參加派對後染疫，他離世前留下警世遺言，警告勿把疫情當玩笑。

金正恩誇北韓抗疫成功 專家問真的嗎?

北韓國營媒體今天報導，領導人金正恩盛讚抗疫工作獲得「耀眼的成功」。不過，專家認為北韓恐難避免2019冠狀病毒疾病（COV...

圖表看疫情／美國逾5.5萬人染疫再創單日新高！菲律賓宿霧成重災區

美國約翰霍普金斯大學新冠疫情統計數據顯示，截至台北時間3日5時，全球約51.8萬死亡，確診病例逾1078萬例。華盛頓郵報報導，美國2日新增逾5萬5220件新冠肺炎確診病例，超越1日的5萬2789件，再次創下單日新高紀錄。

大陸昨新增5例確診 2例本土在北京

大陸國家衛健委通報，昨日大陸新增5例新冠肺炎確診病例，其中3例是境外輸入，2例本土病例來自北京。無症狀感染者有4例，新增...

美國再創單日新高！ 逾5.5萬人染疫

華盛頓郵報報導，美國2日新增逾5萬5220件新冠肺炎確診病例，超越1日的5萬2789件，再次創下單日新高紀錄。

北京傳魚染新冠 陸闢謠「魚沒肺」

北京近期出現新型冠狀病毒疫情反彈，被視為疫情來源地之一的新發地批發市場的進口鮭魚等水產品檢測出病毒，使「魚類感染新冠病毒...

確診再創新高 川普拒下口罩令

華盛頓郵報報導，全美一日新增確診五二七七○例，創下疫情爆發以來新高，也首次出現單日新增破五萬例；因應西部和南部新冠肺炎疫情升溫，美國總統川普競選團隊取消原訂下周末在阿拉巴馬州的造勢活動。

熱門新聞

蔣經國「吹台青」要角邱創煥今辭世 享耆壽96歲

許崑源妻怒不道歉就提告 梁文傑回應了

漢光操演驚傳重大意外！小艇翻覆 3人溺水2人意識不清

通過農田水利法影響地方支持？綠委曝扭轉關鍵

水利會改官派！逾5小時表決大戰 立院三讀農田水利法

「關愛的眼神」及兩巴掌 邱創煥愛憎李登輝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。