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北京傳魚染新冠 陸闢謠「魚沒肺」

聯合報 / 特派記者賴錦宏陳婕翎／綜合報導
新冠病毒主要是入侵呼吸道細胞，魚類的呼吸系統與哺乳類不同，因為無法附著於魚類細胞。記者陳婕翎／攝影
新冠病毒主要是入侵呼吸道細胞，魚類的呼吸系統與哺乳類不同，因為無法附著於魚類細胞。記者陳婕翎／攝影

北京近期出現新型冠狀病毒疫情反彈，被視為疫情來源地之一的新發地批發市場的進口鮭魚等水產品檢測出病毒，使「魚類感染新冠病毒」之說再度流傳。大陸中國疾控中心專家鄭重表示，魚類沒有肺不會感染新冠病毒，迄今也未發現通過魚類傳播給人類的傳染性疾病。

中國疾控中心生物安全首席專家武桂珍表示，北京新發地批發市場的鮭魚等水產品檢測出新冠病毒，是因為這些水產品被新冠病毒汙染，而不是感染。反而是水產品在捕撈、宰殺、運輸、銷售、加工的各個環節，都有可能被新冠病毒汙染，但不可能感染魚類。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，更明確一點說，感染冠狀病毒先決條件，必須要是哺乳類動物，尤其新冠病毒主要是入侵呼吸道細胞，魚類的呼吸系統與哺乳類不同，即使新冠病毒跑入魚類體內，也會因為無法附著於魚類細胞。

陸方闢謠，我醫師肯定，但強調一開始陸方也錯怪鮭魚，如今不少人深信後才闢謠實在太晚。

新冠肺炎 COVID-19

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