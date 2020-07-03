確診再創新高 川普拒下口罩令

華盛頓郵報報導，全美一日新增確診五二七七○例，創下疫情爆發以來新高，也首次出現單日新增破五萬例；因應西部和南部新冠肺炎疫情升溫，美國總統川普競選團隊取消原訂下周末在阿拉巴馬州的造勢活動。

阿拉巴馬州在上次大選力挺川普，五月初開始重啟，卻成為疫情升溫的十多州之一。約翰霍普金斯大學統計，該州上星期確診增加百分之十。

美國疫情反彈，負責防疫的美國副總統潘斯日前呼籲民眾戴口罩，減緩病毒傳播；但川普一日接受專訪仍拒下口罩令，他說，民眾可以自主戴口罩。

川普說，口罩很棒，他並不抗拒戴口罩，「我完全沒問題，我也曾戴過一個黑色口罩，看起來很棒，就像個獨行俠」；但多數與他接觸的人在事前都接受病毒檢測，他們也都會戴上口罩，意指自己戴口罩並非必要。

川普並說，美國對抗新冠疫情表現出色，他認為病毒在某個時候會消失，且很快就可以接種疫苗。

川普遲遲不下令戴口罩，多州州長已自行宣布在公共場合需戴口罩，紐約州長郭謨喊話，呼籲川普不要再迴避問題，立即簽署行政命令，要求所有國民在公共場合戴口罩。

川普說，在疫情大流行期間，美國不會下令要求全民戴口罩，因為在美國國內有很多地區，人跟人之間的距離很遠，已保持一定社交距離。川普也說，若民眾覺得有必要，當然可以戴口罩防疫。

高盛研究指出，聯邦政府實施口罩強制令不僅可降低新冠病例每日增加率，還可挽救美國經濟，高盛指，實施封鎖將使國內生產總值減少百分之五。