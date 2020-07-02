快訊

台中女騎士被路樹壓傷 傷勢嚴重今晚宣告不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情當前急救命 美國政府搶光新冠肺炎良藥3個月庫存

德國之聲 / 德國之聲
英國《衛報》報導稱，美國政府幾乎買斷了吉利德公司未來3個月瑞德西韋的全部產量。圖／德國之聲中文網
英國《衛報》報導稱，美國政府幾乎買斷了吉利德公司未來3個月瑞德西韋的全部產量。圖／德國之聲中文網

英國《衛報》報導稱，美國政府幾乎買斷了吉利德公司未來3個月瑞德西韋的全部產量。美國衛生部部長阿扎爾（Alex Azar）表示：「我們只是想最大可能地確保美國每一位需要使用瑞德西韋治療的病患都可以獲得此藥。」

德國新聞聯播（Tagesschau）報導稱，美國政府已經預先訂購了50多萬劑瑞德西韋。這相當於吉利德公司7月份的全部產量以及8月和9月90%的產量。

瑞德西韋最初是針對伊波拉病毒而研制的藥物。目前瑞德西韋被看作是治療新冠肺炎重症患者的有效藥。今年5月，美國和日本先後批准冠狀病毒患者在緊急下可以使用瑞德西韋。上周，歐洲藥品管理局（EMA）建議在歐洲範圍內有條件地批准使用瑞德西治療新冠肺炎，適用的人群範圍為已經需要使用呼吸機的12歲以上的新冠肺炎病患。外界預計歐盟方面本周將會批准使用瑞德西韋。

德國聯邦衛生部一名發言人指出：「如果歐盟批准瑞德西韋用於治療新冠肺炎，那麼吉利德公司也有義務確保合理數量的供應。我們希望吉利德公司能夠履行自己的義務。」這名發言人還表示，德國聯邦政府已經早早地儲備了足夠的瑞德西韋。目前德國國內有足夠的瑞德西韋用於治療新冠肺炎。

德新社詢問吉利德公司，該公司與歐盟之間達成的確保瑞德西韋供應的協議是否會受到影響？但是吉利德公司的發言人沒有做出回應。

英國利物浦大學藥物學專家基爾（ Andrew Hill ）在接受英國《衛報》採訪時說：「美國買了瑞德西韋大部分庫存，對於歐洲來說已經剩不下什麼了。」他強調說，為了檢驗瑞德西韋在治療新冠肺炎問題上的有效性，英國醫療機構大比例地參與了試驗。歐洲人冒著健康風險來證明瑞德西韋的療效，所以歐洲有權利要求獲得足夠的藥劑。

幾天前，吉利德公司剛剛宣布了瑞德西韋的定價。在美國，每位患者5天治療使用的劑量費用為2340美元（約新台幣6.9萬元）。這一定價同樣適用於德國。

吉利德公司還給印度、巴基斯坦和埃及的9家仿制藥廠免費授權專利生產瑞德西韋，這些藥廠可以向全世界127個國家出口該藥品。可以從仿制藥廠購買瑞德西韋的國家大多位於非洲、亞洲、中東和拉美地區。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19 瑞德西韋

相關新聞

疫情當前急救命 美國政府搶光新冠肺炎良藥3個月庫存

英國《衛報》報導稱，美國政府幾乎買斷了吉利德公司未來3個月瑞德西韋的全部產量。美國衛生部部長阿扎爾（Alex Azar）表示：「我們只是想最大可能地確保美國每一位需要使用瑞德西韋治療的病患都可以獲得此藥...

疫情延燒之際...華府名媛開豪華派對 賓主盡歡後全染疫

雖然疫情持續延燒，37歲華府社交名媛艾希莉‧布朗茲克（Ashley Taylor Bronczek）在重啟經濟活動第一階段期間就在自家後院舉辦豪華派對，賓主盡歡的代價，則是賓主一起確診新冠病毒。

東京疫情煞不住？ 單日107名新增病例兩個月來最多

日本媒體報導，東京2日新增107名新冠肺炎確診，都知事小池百合子預定傍晚舉行記者會。

東京今新增107例確診 2個月來首見單日破百

日本媒體2日報導，東京今天新增107個新冠肺炎確診案例。這是自5月2日的154人確診後，2個月以來首見單日破百例確診。

美軍駐沖繩 陸戰隊染疫首例

駐沖繩美軍陸戰隊今天表示，駐紮在沖繩縣宇流麻市的麥克特勒斯營（CampMcTureous），有一名陸戰隊員確診，染疫後未...

我可望列日下波鬆綁對象？ 外交部：日方還未最後確定

中央社引述日本朝日新聞報導，台灣可望成為繼越、泰之後第三個日本鬆綁入境對象；外交部今天表示，根據外交部了解，日本官方還沒...

韓國新冠肺炎新增54例 KT及三星員工也確診

韓國今天通報新增54例染疫，主因非首都圈新冠肺炎疫情持續擴大；位於首爾的電信公司KT、三星集團子公司三星SDS也接連出現...

圖表看疫情／東京單日確診創2個月來新高 駐沖繩美軍中鏢

哈薩克7月1日暴增1.8萬例確診，目前累積逾4萬例為中亞國家最多，由於疫情迅速惡化，政府宣布自5日起重啟為期14天的隔離措施。

首見！新冠肺炎引發血栓 害中年男病患勃起4小時

新冠肺炎確診患者中，據報多達三分之一併發血栓形成（Thrombosis），法國一群醫師近日發表病例報告，首度發現男性新冠...

美駐沙使館爆疫情！國務院冷處理 外交人員向國會求救

新冠肺炎疫情正在美國駐沙烏地阿拉伯的大使館內蔓延，上個月數十名使館人員生病，在一場慶生BBQ後，又有20多人被隔離。

北京疫情已近尾聲 新增本土確診僅1例

據中共國家衛健委網站通報，7月1日0—24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新冠肺炎新增確診病例3...

美國新冠疫情持續升高 每日新增病例首度破5萬

美國新冠肺炎疫情持續升高，7月1日的確診人數為5萬2770例，單日確診人數首度超過5萬人。單是加州1日的新增病例就有97...

熱門新聞

首見！新冠肺炎引發血栓 害中年男病患勃起4小時

高雄補選最新民調陳其邁領先40百分點 名嘴點出李眉蓁兩大危機

台灣索馬利蘭互設代表處 陸媒諷「呵呵」半斤八兩想建交？

蔣經國「吹台青」要角邱創煥今辭世 享耆壽96歲

立院通過前瞻預算續編4200億 特別預算舉債破兆！

水利會改官派！逾5小時表決大戰 立院三讀農田水利法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。