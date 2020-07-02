疫情當前急救命 美國政府搶光新冠肺炎良藥3個月庫存

英國《衛報》報導稱，美國政府幾乎買斷了吉利德公司未來3個月瑞德西韋的全部產量。美國衛生部部長阿扎爾（Alex Azar）表示：「我們只是想最大可能地確保美國每一位需要使用瑞德西韋治療的病患都可以獲得此藥。」

德國新聞聯播（Tagesschau）報導稱，美國政府已經預先訂購了50多萬劑瑞德西韋。這相當於吉利德公司7月份的全部產量以及8月和9月90%的產量。

瑞德西韋最初是針對伊波拉病毒而研制的藥物。目前瑞德西韋被看作是治療新冠肺炎重症患者的有效藥。今年5月，美國和日本先後批准冠狀病毒患者在緊急下可以使用瑞德西韋。上周，歐洲藥品管理局（EMA）建議在歐洲範圍內有條件地批准使用瑞德西治療新冠肺炎，適用的人群範圍為已經需要使用呼吸機的12歲以上的新冠肺炎病患。外界預計歐盟方面本周將會批准使用瑞德西韋。

德國聯邦衛生部一名發言人指出：「如果歐盟批准瑞德西韋用於治療新冠肺炎，那麼吉利德公司也有義務確保合理數量的供應。我們希望吉利德公司能夠履行自己的義務。」這名發言人還表示，德國聯邦政府已經早早地儲備了足夠的瑞德西韋。目前德國國內有足夠的瑞德西韋用於治療新冠肺炎。

德新社詢問吉利德公司，該公司與歐盟之間達成的確保瑞德西韋供應的協議是否會受到影響？但是吉利德公司的發言人沒有做出回應。

英國利物浦大學藥物學專家基爾（ Andrew Hill ）在接受英國《衛報》採訪時說：「美國買了瑞德西韋大部分庫存，對於歐洲來說已經剩不下什麼了。」他強調說，為了檢驗瑞德西韋在治療新冠肺炎問題上的有效性，英國醫療機構大比例地參與了試驗。歐洲人冒著健康風險來證明瑞德西韋的療效，所以歐洲有權利要求獲得足夠的藥劑。

幾天前，吉利德公司剛剛宣布了瑞德西韋的定價。在美國，每位患者5天治療使用的劑量費用為2340美元（約新台幣6.9萬元）。這一定價同樣適用於德國。

吉利德公司還給印度、巴基斯坦和埃及的9家仿制藥廠免費授權專利生產瑞德西韋，這些藥廠可以向全世界127個國家出口該藥品。可以從仿制藥廠購買瑞德西韋的國家大多位於非洲、亞洲、中東和拉美地區。

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