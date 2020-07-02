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疫情延燒之際...華府名媛開豪華派對 賓主盡歡後全染疫

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
雖然疫情持續延燒，37歲華府社交名媛艾希莉‧布朗茲克在重啟經濟活動第一階段期間就在自家後院舉辦豪華派對，賓主盡歡的代價，則是賓主一起確診新冠病毒。圖取自／臉書
雖然疫情持續延燒，37歲華府社交名媛艾希莉‧布朗茲克在重啟經濟活動第一階段期間就在自家後院舉辦豪華派對，賓主盡歡的代價，則是賓主一起確診新冠病毒。圖取自／臉書

雖然疫情持續延燒，37歲華府社交名媛艾希莉‧布朗茲克（Ashley Taylor Bronczek）在重啟經濟活動第一階段期間就在自家後院舉辦豪華派對，賓主盡歡的代價，則是賓主一起確診新冠病毒。

華盛頓郵報報導，布朗茲克是今年華府芭蕾舞團（Washington Ballet）網路募款的主辦人之一，募得80餘萬美元（約新台幣2356萬元）的活動結束後，她於6月18日在春谷(Spring Valley)自家後院舉行慶祝派對，邀請20多名賓客參加，並在Instagram大量分享整場派對歡樂點滴。

但後來身為女主人的布朗茲克卻證實感染新冠病毒，多名派對賓客則陸續確診，消息很外傳遍社交圈；由於不少華府社交圈年輕富豪夫妻的兒女常與布朗茲克三個孩子一起玩，聽聞布朗茲克確診之後人心惶惶。

報導指出，某些出席這場派對的賓客，私下要求布朗茲克移除社群網站上的派對照片，她也從善如流聽從照辦，但因這場派對而衍生的蜚短流長，一發不可收拾。

對於華郵的採訪要求，布朗茲克原本表示因為健康因素，只能透過電郵回答問題，但後來則改變心意，拒絕受訪；某些派對賓客同樣婉拒受訪，或者堅稱沒有出席。

願意匿名受訪的十名派對出席者指出，華府芭蕾舞團歷年來都在春季舉行募款，今年受到疫情影響取消，改為網路募款，向來活躍於社交圈、喜歡在Instagram分享照片的布朗茲克，邀請眾多友人在網路募款結束後，參加她在自家後院舉行的晚宴加派對。

據透露，某些收到邀請的賓客以健康考量為由表示不克參加。

最後有20多人接受邀請，募款活動的兩位主辦人布朗茲克與莎拉‧蘭吉(Sara Lange)是派對上的風雲人物；出席者透露，全場「唯二」戴口罩的只有「華府生活雜誌」(Washington Life)攝影師鮑爾(Tony Powell)以及一名服務員。

報導指出，晚宴結束後幾小時，布朗茲克開始身體不適，緊接著很快確診染疫；晚宴上與她同桌的幾位客人也紛紛傳出確診，許多友人對布朗茲克沒有在第一時間告知染疫，感到非常憤怒。

新冠肺炎 COVID-19 派對 華府 Instagram

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