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無視新冠肺炎堅持舉辦婚禮 新郎兩天後死亡95賓客染疫

聯合新聞網 / 綜合報導
印度有一家人不顧疫情嚴峻堅持舉辦婚禮，導致大規模群聚感染，結果新郎在婚禮結束後兩天病情惡化死亡，也讓現場95位賓客檢測出陽性反應。示意圖非當事人。 歐新社
印度有一家人不顧疫情嚴峻堅持舉辦婚禮，導致大規模群聚感染，結果新郎在婚禮結束後兩天病情惡化死亡，也讓現場95位賓客檢測出陽性反應。示意圖非當事人。 歐新社

新冠肺炎疫情肆虐全球，確診病例和死亡人數持續攀升。不過在印度卻有一家人不顧疫情嚴峻堅持舉辦婚禮，導致大規模群聚感染，結果新郎在婚禮結束後兩天病情惡化死亡，也讓現場95位賓客檢測出陽性反應。

綜合印度媒體報導，事件發生在印度比哈爾邦，新郎為30歲的工程師，他6月15日從工作地方返回家鄉舉辦婚禮，雖然當時已經出現發燒等新冠肺炎症狀，但家人仍堅持要舉行，並邀請了許多親朋好友參與，不料在婚禮結束後兩天新郎卻病情惡化，並於17日死亡。

根據報導，新郎去世後他的家人並未通知相關單位，也沒有進行檢測就直接將遺體火化。得知新郎去世消息後，參加婚禮的賓客也陸續出現新冠肺炎症狀，而在相關單位進行檢測、調查後才得知，新郎工作地點位於古爾岡是印度感染嚴重的地區。

事後參與婚禮的賓客們陸續到醫院接受檢測，目前已有多達95位賓客檢測為陽性，當地衛生官員表示，目前已收集大約300名與婚禮相關的賓客樣本，預計檢測結果呈現陽性的病例數量將會持續攀升。印度是全球新冠肺炎疫情病例數第四多國家，已有超過58萬人確診，死亡人數超過17000人。

新冠肺炎 COVID-19

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