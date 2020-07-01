防疫情反撲 泰「緊急狀態」延至7月底
泰國明天將全面開放商業和娛樂活動，並讓特定外國人士入境，但全球武漢肺炎疫情未緩解，為了避免出現第二波疫情，泰國內閣會議今天通過將緊急狀態延長到7月底。
受到新冠疫情影響，泰國從3月26日起進入緊急狀態，多數商業和娛樂活動停擺，並禁止一般外國旅客進入泰國。4月下旬隨著疫情趨緩，泰國政府分階段開放商業和娛樂活動，明天將進行第5階段解禁，所有商業和娛樂活動都可以恢復正常。
除了商業和娛樂活動解禁，明天起全泰國的學校將正常上學，同時開放特定外國人入境，包括技術人員和專家、和泰國人結婚或是具有永久居留權的外國人、學生和學生父母、醫療旅客、商務客等。
但是泰國內閣會議今天通過將緊急狀態延長一個月到7月底，泰國輿論和在野黨批評政府延長緊急狀態的作法，只是為了避免社會出現大規模抗議活動。
泰國總理巴育表示，全球確診病例已經超過千萬，儘管泰國只有幾千例，但仍然必須小心謹慎，延長緊急狀態和維護大眾健康有關，和他維持個人權力無關。
路透報導，緊急命令賦予泰國政府更大權力採取包括實施宵禁、限制集會或禁止旅行等強制性措施，這一命令也引發輿論質疑政府可能濫用權力。
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