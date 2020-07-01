疫情再起！英國列斯特、澳洲墨爾本恢復封城 傳希臘延長對英觀光禁令

英國中部城市列斯特（Leicester）的新冠病毒確診人數飆高，英國政府宣布重新啟動禁足令，所有非必要商業活動暫停最少兩星期，成為該國首個恢復封城的城市，也是英國首次實施地區性的防疫封鎖措施。另外，澳洲墨爾本市郊近日亦有感染增加趨勢，且多感染源頭不明。省長宣布墨爾本局部地區重新實施四星期封鎖。

英國BBC報導，英國預定7月4日放寬對酒吧、餐廳、髮型屋的管制，但列斯特例外。該市6月30日起不准非必要商店營業，自6月15日解封僅15天。另因病毒檢測顯示18歲以下感染者眾，所以決定周四停課。

英國首例地區性封鎖

衛生大臣韓考克29日晚在下議院表示，建議列斯特城民眾盡可能逗留寓所，所有人如非必要，不要出入該城。部分封城情需要警察執行。兩星期後再檢討限制規定。控疫限制還包括鄰近的部分蘭開夏郡地區。這是英國首次實施地區性的防疫封鎖措施。

截至30日，英國有逾31萬宗確診、逾4.3萬人死亡。人口約35萬的列斯特，上星期確診個案占了全國約一成；迄6月23日的兩周共944宗。列斯特城的7天平均感染率甚於英國第二高感染城市的3倍，為每10萬人135宗。

分析認為列斯特疫情較重，因該市的非裔、亞裔占人口49%，礙於語言不通而難獲取正確資訊，而且少數族裔偏向貧困、有糖尿病等疾患，較易受感染。城內疫情最嚴重的東區，就有多達三分之二的居民為黑人、亞洲人等少數種族。

報導指出，英國已預告7月4日將讓酒吧與餐廳恢復營業，並自7月6日起，與歐洲多國形成「旅遊通道」，雙方出入境可不用受14天隔離政策限制，正式名單尚待公布；先前傳出可能名單有西班牙、法國和希臘等國，希臘卻宣布將把英國與瑞典的觀光禁令延長至7月15日。

希臘觀光部長塞奧查理斯（Haris Theocharis）表示：「我們的優先要務是安全，不是觀光客人數。英國觀光客可以在7月中旬後再造訪希臘。」英國每年約有300多萬人次前往希臘觀光，是僅次於德國，希臘的第二大觀光客來源國。 希臘的防疫成功，也讓這裡成為觀光客接下來樂意造訪的國家。希臘僅有3390人確診，191人病故。

澳洲維省 禁非必要外出

此外，澳洲墨爾本市郊近日亦有感染增加趨勢，維多利亞省長6月30日宣布墨爾本局部地區重新實施四星期封鎖，7月1日起若非上班、上學、購買糧食等豁免原因離家外出，將被罰款；食肆只准外賣，國際航班也將被禁止入境。昆士蘭省、南澳省也因而押後開放維多利亞省邊界。西澳省禁止跨省旅客進入。

澳洲其他省份幾星期來每日皆只錄得些少個案，維多利亞省卻連續14天錄得雙位數新增，周一、周二分別75、64宗，使全澳新增個案升至4月以來最高。為遏止蔓延趨勢，當局派出800人流動小組，為墨爾本市郊居民提供免費測試。