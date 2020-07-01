美航滿載乘客飛行 聯邦疾病防治中心：十分失望

美國航空(American Airlines)1日起滿載乘客飛行，規定戴口罩但沒有社交距離，聯邦疾病防治中心(CDC)官員30日表示「十分失望」；但航空公司辯稱，飛機上保持社交距離，根本不可能。

CDC局長芮斐德(Robert Redfield)在參院聽證會回答參議員桑德斯提問時說，美航26日宣告的滿載航行辦法，CDC正在「積極檢討」，在新冠疫情仍嚴重的情況下，這對美國人民傳達了「不對」的訊息。

美航說，9月30日之前，每當班機訂位客滿時，它會通知乘客，如果願意改班機，不會收取任何費用；不過，路線變更增加的機票費差額，乘客得付。

亞利桑納州、德州、佛州、奧克拉荷馬等州新冠肺炎確診人數持續上升，願意冒險搭飛機的乘客仍然不多，但定位比50年來最糟的4月，已增加很多，航空公司紛紛保證說，乘客安全和機組員安全，是它們最重要的目標。

達美(Delta)、西南(Southwest)、捷藍(JetBlue)、邊疆(Frontier)等航空公司仍採限制滿座政策，聯合航空(United Airlines)不限制訂位，但滿座時會通知乘客是否願意更改航班，美航亦然。

美航規定上機要有臉部防護、加強清洗消毒、起飛前檢查每人是否有新冠病狀等防疫措施，但是科學界認為，新冠病毒會透過飛沫傳染，也可能留在座位、餐盤上，擁擠的機艙是病毒傳播的溫床。

航空業者辯稱，在飛機上實施社交距離是極不可能的挑戰，會員包括美航、聯航的美國航空公司聯合會執行長卡利歐(Nick Calio)說，在飛機上，「你不可能像在超市、雜貨店，讓客人排隊入場，保持距離」。

卡利歐說，「如果我們覺得載客飛行不安全，我們不會載客飛行。我們採取非常措施，緊密配合公衛官員的指示，就是要讓乘客健康、安全」。

美航稍早的做法是，把中間位置空出一半，隔離乘客。達美、捷藍、西南則空出所有中間位置。