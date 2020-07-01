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不繳就是不繳！ 近五年欠稅大戶誰最狂

疫情惡化…美國陽光帶州收起躺椅 準備更多病床

世界日報 / 編譯樊蕙╱綜合30日電

佛羅里達等陽光帶州(Sunbelt)因為新冠病毒感染確診個案激增，紛紛收起戶外躺椅與酒吧高腳凳，並且準備更多張病床；佛州、亞利桑納州、德州、加州等地過去數日內再次勒令酒吧停業，關閉海灘，降低餐廳用餐人數上限，並限制泳池群聚人數，而因為民眾開冷氣或拒戴口罩，可能會讓疫情惡化。

淪為新興疫情重災區的各地醫院早已快要不堪負荷，更連忙增添加護病房床位，因為接下來數周內新冠肺炎確診個案可能暴增。

佛州南部醫院加護病房陸續被住滿，也有越來越多人需要使用呼吸器；官員說，邁阿密(Miami)浸信會醫院(Baptist Hospital)加護病房總共82張床位現在只剩六張可用。

邁阿密、勞德岱堡(Fort Lauderdale)、聖彼得堡(St. Petersburg)、薩拉索塔(Sarasota)等地已頒布戴口罩規定，仍有部分佛州居民拒絕戴口罩。

亞利桑納州各醫院也想辦法添加更多病床，並從別州招募更多護士；該州官員批准「危機照護標準」，若呼吸器或其他希缺資源不足，就讓各醫院根據病患狀況評估使用的優先順序。

亞州州長杜西(Doug Ducey)勒令酒吧、電影院與健身房停業，並禁止泳池旁聚集超過10人。

克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)傳染病醫師克莉絲汀‧英格倫德(Kristin Englund)說，在天氣炎熱的州，民眾開冷氣可能也是新冠肺炎個案暴增的因素之一，因為冷氣機再循環空氣，而不是將室外新鮮空氣帶入室內。

喬治亞州沙凡納(Savannah)市長強森(Van Johnson)宣布，規定民眾配戴口罩，違者罰款500元；而州長坎普(Brian Kemp)則基本上禁止地方政府實施比該州更嚴的規定。

科羅拉多州長波利斯(Jared Polis)與亞州和德州州長商議後，30日表示科州將針對酒吧與夜店頒布規定；獲准在將容納人數控制在25%之下營業的酒吧，如果沒有供應食物，就必須停止讓顧客進門。

全美各地新一輪的封鎖令，恐怕會導致新一波裁員潮。

新冠肺炎 COVID-19

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