歐盟7月1日開放觀光入境 但是…不歡迎美國

歐洲聯盟30日宣布，自7月1日起歡迎14個國家的旅客前往歐盟觀光，受歡迎的國家包括加拿大、南韓及澳洲等，但沒有美國，而中國只要批准與歐盟互惠的政策，也歡迎其旅客。

「今日美國報」30日報導，歐盟表示，不歡迎美國等國旅客的原因是，在這些國家境內新冠肺炎疫情仍在蔓延，太過危險。歐盟評判受歡迎國的標準，是看各國疫情現況及防堵疫情措施，比如社交距離，還有經濟及社會考量；該標準每兩周審核一次。

據約翰霍普金斯大學數據，美國新冠確診案例截至6月30日逼近270萬例，在世界上所有國家中最多。

歐盟頒布的行政命令不適用於赴英旅遊；英國已在元月脫歐。目前英國要求，除了少數例外人士如卡車司機，其他一切入境人士要先做14天的隔離檢疫，話雖如此，本項規定正在檢討之中，有可能在幾周內放寬。英國的隔離檢疫令對自己公民一體適用。

歐盟駐美特使團高級媒體顧問祖森(Kasper Zeuthen)日前表示，哪些國家旅客獲准進入歐盟，看的是該國新冠疫情最新趨勢、檢疫能力、追蹤確診病患接觸者等能力；首要標準也就是任一國家，其疫情必須跟歐洲一樣，甚至更好。

據歐盟數據，截至6月30日，含括「歐洲經濟區」(European Economic Area)的歐盟及英國，新冠確診約150萬例。

歐盟執委會發言人楊茲(Adalbert Jahnz)強調，歐盟准許哪些國旅客赴歐盟時，不會做「政治考量」。川普總統3月中旬曾禁止歐洲國家旅客赴美，當時歐盟領袖曾抨擊川普，說該決策未與歐盟諮詢。

大多數歐洲國家6月15日已取消邊界檢疫，話雖如此，檢疫規定各國不同，十分複雜且變來變去，而且不是誰想去哪都無拘無束，一視同仁。