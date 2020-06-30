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下個爆發疫情的是哪個城市 為何Google關鍵字最先知道？

未來城市@天下 / 文．曾彥菁
Google藉由人們常輸入的關鍵字研究各地疫情現況。 圖片來源：截自Google
Google藉由人們常輸入的關鍵字研究各地疫情現況。 圖片來源：截自Google

Google搜尋與防疫有什麼關係？

《大家都說謊》（Everybody Lies）作者、美國數據分析專家賽斯（Seth Stephens-Davidowitz）發現，在紐約、紐澤西、路易斯安那、密西根這4個疫情最嚴重的地區，在疫情爆發幾週以前，人們搜尋「聞不到味道」（I can’t smell）的比例已大為提升，顯示許多人早已有病情徵兆；後來也證實，「失去嗅覺」為美國地區確診者的主要症狀之一。

塞斯以此方法查驗厄瓜多疫情的真實狀況。

根據官方數據，截至4月6日有3,646名確診者，但Google上搜尋「聞不到味道」的次數卻遠高於這個數據，甚至高出西班牙地區的10倍；加上網路傳出厄瓜多第二大城瓜亞基爾（Guayaquil）堆滿屍體的畫面，認為真實疫情比官方承認的還要嚴峻。

多倫多大學羅特曼管理學院的教授甘斯（Joshua Gans）也發現，義大利和伊朗在疫情爆發前，「聞不到味道」就成為了熱門搜尋，顯見疫情早有預兆。

早在2009年，就有學者在《自然》（Nature）期刊發表Google關鍵字與流行病的研究。

「他們將Google上的『感冒』（flu）搜尋數，比對疾病管制局的患者數字，發現成長曲線有很高的相似性；也據此建立出一套用Google搜尋預防流行疾病的系統。」

但後來在H1N1流感期間，許多人出於好奇、而菲因為自己有症狀而搜尋，使得此套搜尋預防系統的可信度降低。

不過賽斯仍認為Google關鍵字有參考價值。

他進一步分析了症狀關鍵字排名，依序是：失去嗅覺、發燒、肌肉顫抖、眼睛痛、鼻塞、腹瀉。令賽斯驚訝的是搜尋第4名的「眼睛痛」，目前尚未有確切研究眼睛痛與COVID-19的關係，但如此高的搜尋率，背後的成因或許就是接下來科學家可研究，並提前預防的方向。

Apple與CDC開發自我檢測APP

APPLE與疾管署（CDC）共同開發的COVID-19篩檢工具。圖片來源：截自Apple官網
APPLE與疾管署（CDC）共同開發的COVID-19篩檢工具。圖片來源：截自Apple官網

Apple也和美國疾管局合作開發一款自我檢測App與線上網頁「COVID-19篩檢工具」，讓使用者透過填答問題，檢測自己是否屬於高感染風險。

這款APP會詢問使用者幾個問題，包含：是否有胸悶、呼吸困難、暈眩等緊急情況？14天內是否有出國，或到疫情重災區？過去14天與確診者是否有過接觸？住所是否為照護機構？工作場所是否為醫療照護機構？

填答問題後，系統會告知使用者感染的風險，如果尚未有染病疑慮，會提醒保持社交距離、常洗手等衛生習慣；若有染病疑慮，則建議盡快聯繫當地醫師，進行更精確的評估檢測。

目前此款APP以美國地區為主，未來如有需要將再開放其他地區。

疫情或將成為科技公司獨大助力？

雖然Apple聲明此款APP不會收集用戶個資，但對於科技大廠投入防疫，仍有專家表現出疑慮。

哈佛法學院博士候選人比蒂（Elettra Bietti）指出，疫情爆發前，Google、Apple、臉書等對於收集個資的野心早已不是秘密；這次疫情反而給了他們正當理由，加緊蒐集人們個資的腳步，包含人們的移動路徑、心跳呼吸等生物資訊等。

哈佛商學院教授祖伯（Shoshana Zuboff）則抗議這是「監控資本主義」（surveillance capitalism），人們的行為與特徵都被政府與大公司牢牢掌握。

比蒂提醒，這次疫情是一個改善社會與政治體系的難得契機，我們可以擴展健康醫療、糧食、教育、安全等的平等性，去瞭解全球化帶來的交互連結與分裂，加強自我、群體，乃至整個地球永續的能力，「不要讓這樣的機會淪為少數私人公司和政府的利益，拱手讓出我們民主的未來。」

「全文轉載自未來城市(下個爆發疫情的是哪個城市，為何Google關鍵字最先知道？)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

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新冠肺炎 COVID-19

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