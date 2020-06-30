一旦復賽恐染疫！北美4大運動賽事 重啟進退兩難

新冠肺炎3月起導致世界各地運動賽事停擺，美國在部分地區疫情一度和緩後，許多賽事紛紛訂定復賽時間地點，卻於開戰前夕發現，原訂比賽的地點疫情急速升溫，已讓北美四大職業運動聯賽面臨重啟就有染病風險，或承受龐大經濟損失的難題。

據約翰霍普金斯大學的資料，以郡為單位計算，在職業運動賽事恢復練球、訓練營和賽事的地區中，近80%每日確診人數正在加速攀升。

尤其在亞利桑納、佛羅里達、內華達、猶他和德州，確診陽性比率超過10%；而在上述五個州，有多項運動賽事將陸續展開，包括職業籃球聯盟(NBA)、大聯盟足球(MLS)、國家冰球聯盟(NHL)季後賽，同時也是大聯盟棒球(MLB)其中五隊的主場，以及七支NFL球隊季前訓練營基地。

這些地區在4和5月的疫情受到控制，成為運動聯盟恢復運作的候選地點；地點包括奧蘭多、拉斯維加斯、休士頓、鹽湖城和鳳凰城。

不過，當地政府一鬆綁封城令，病毒就快速再次侵襲，逼得運動賽事官方進退兩難。

NBA規定每日檢測和戴口罩，防疫守則多達113頁，但最近有數名球員染疫，佛州疫情也持續升溫；全聯盟首位染疫的爵士隊法國籍中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)，目前仍未完全康復。

兩度榮獲NBA最佳防守球員的戈貝爾，在三個月前染病。雖然病情快速復原，獨缺嗅覺還未恢復。

「我的味覺完全恢復了，但嗅覺還不是100%。我能聞到味道，但不如過去靈敏。」戈貝爾說，「我將病情告訴醫生，他說可能需要一年。」

戈貝爾回想當時無視疫情，故意亂摸麥克風開玩笑後卻染疫，造成NBA停賽的當下，他也承受極大壓力；他說：「責任落在我身上，在美國人眼裡，我瞬間變成新冠病毒的代名詞。這好像骨牌一樣，讓NBA球季喊停。但新冠病毒絕不是我帶來美國的。」

公衛專家警告，若特定地區的疫情太過嚴重，比賽應該喊停；疫情的爆發，對於必須來往主客場的美式足球聯盟(NFL)、MLB與大學美式足球衝擊甚大。