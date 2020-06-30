新冠肆虐 全美10萬失智老人喪命

新冠肺炎疫情侵襲全美，聯邦疾病防治中心(CDC)統計，2月至5月期間，就有近10萬名阿茲海默症(Alzheimer`s disease)等失智患者離世，死亡率提升18%；紐約時報資料也顯示，全美新冠死亡病患高達43% 與長照機構有關。

失智症患者身體狀況不佳，必須住進老年人長照機構接受照護，但療養院卻成為疫情熱點；CDC估計，3月中至4月中，每天死亡的失智病患比平常多了約250人。

紐時追蹤顯示，院內保持社交距離不易，全美1萬2000間療養院就有28萬2000人確診；而華爾街日報更統計，有超過5萬名療養院員工和院民死於新冠肺炎，占了疫情死亡人數近40%。

全美新冠染疫死亡率約5%，但療養院內卻高達17%；明尼蘇達州、新罕布夏州和羅德島州，與長照機構相關的染病死亡率超過75%。

阿茲海默症協會資料顯示，近半數療養院院民患有失智症；全美65歲以上的老年人中，多達580萬人罹患阿茲海默症這項最常見的失智症，為排名第六的死因；與其他失智症相加死亡人數達26萬6000人；而在疫情期間疫情，加州、新澤西州、紐約州和德州，失智「超額死亡」全都超過1000人。

然而疫情爆發後療養院禁止訪客，失智症者無法理解外界狀況，心理備受煎熬影響健康；非營利組織全國優質長照消費者聲音(National Consumer Voice for Quality Long-Term Care)執行長羅瑞‧絲曼坦卡(Lori Smetanka)就說：「我們聽說許多病患因感到孤獨或被拋棄而死。」

威斯康辛州居民露絲‧瑞格(Ruth Reigel)去年9月住進療養院時，有時仍能認得老公和七個孩子，但病況在疫情發生後變了調；家人只能從窗外「探訪」母親，瑞格的病情惡化，無法認出子女，還跌倒了六次。

5月底她髖骨骨折，隨後罹患肺炎，兩天後便死亡，死因認定為跌倒。

女兒艾美‧卡塔納屈(Amy Cattanach )說：「她會如此脆弱不只是因為見不到親愛的家人，環境也是因素之一。」