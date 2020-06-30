疫情警訊 德州50歲以下患者不斷激增

休士頓衛理公會系統醫院(Houston Methodist)執行長布姆(Marc Boom)29日表示，德州的確診人數當中，50歲以下的患者不斷激增，和疫情以往的走向並不相同。

布姆在接受CNBC「財經論壇」(Squawk Box)節目訪談中說道：「我們確實看到疫情對年輕人造成愈來愈大的影響，年輕病患的症狀也愈來愈嚴重，我們非常需要大家一同正視這個問題。」

根據該醫院的統計數據顯示，來自八家地方醫院的系統中，登記為50歲以下的患者比率高達60%，布姆說：「疫情已經完全翻轉，過去50歲以下的確診比率只有40%。」

除此之外，先前染疫進入加護病房治療的病患當中，50歲以下的人只有五分之一，但現在卻已經上升至三分之一。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)表示：「年輕人染疫最大的隱憂，是當他們造成社區感染時，最終將滲入老年人口，而到時後我們可能又會再度看到死亡率上升。」

哈里斯郡(Harris County)是休士頓人口密度最高的地區之一，兩周前單日確診人數平均維持在313人左右，但近日卻增加到平均超過1100例。

德州州長艾柏特(Greg Abbott)28日在達拉斯參加自由宗教慶祝活動時表示，德州的疫情已經產生極大的轉變，而且非常危險；從確診人數在上個月低於4%，到現在已經超過13%，可謂非常嚴重的警訊。

休士頓各大公立及私立醫療院所，自上周開始不斷湧入大量的病患，他們也聯合宣布，當地的加護病房容量已經幾乎額滿，其中28%是新冠肺炎的患者，遠遠超過該州政府規定加護病房收容新冠肺炎患者，不得超過15%的最高門檻。

為了應付爆增的病例，休士頓當地醫療系統緊急增加人力支援和醫療人員的加班時數，同時增加篩檢的樣本數及測試規模，另外還調度額外的病床以備不時之需。