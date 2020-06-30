重開2周又關門！密州餐館爆群聚感染 造成107人確診

密西根州衛生機構發出聲明表示，緊鄰密西根州立大學(Michigan State University)校園的哈波酒吧餐廳(Harper`s Restaurant & Brew Pub)，至少95名曾造訪該餐館的顧客陸續確診新冠病毒，並另外傳染12人；密州衛生官員呼籲，凡6月12日到20日間，曾光顧這家餐廳的民眾，應自行居家隔離，才恢復營業兩周的該餐館也被迫再度關門。

密州英格漢郡衛生局(Ingham county Health Department)28日表示，目前曾去過該家餐館的顧客中，至少有95人確診感染，衛生局呼籲所有曾在12日到20日間造訪過該餐廳者，不管有沒有出現新冠病毒症狀，都應該居家隔離14天，以避免病毒擴大傳播。

衛生局是在24日首度宣布哈波餐廳出現感染，當時感染數約19例，而短短幾天後，確診數已增至95例；衛生局官員威爾(Linda Vail)說，「強烈鼓勵每個人提高警覺，務必將感染數控制，才能維持商家繼續營運。」

衛生局表示，由於該餐館鄰近密州大，消費群以大學生佔多數，確診的95人年齡主要分布在19到23歲間，其中至少一半都與密州大有關連，其他感染者還包括來自密西根其他郡縣的顧客，甚至也有人因為接觸餐館確診顧客而遭感染，衛生局指出，現階段的感染者都沒到需住院的程度。

哈波餐館在傳出顧客確診後，馬上在22日宣布暫停營業，該餐館發表聲明說，餐館內一切都遵照衛生機構要求才重開的，如員工衛生指南、桌子保持距離等，該餐館停業後將安裝空氣濾清器，並會想辦法減少排隊問題。

這家餐廳是遵照密西根州的規定，於6月8日重新開業，並允許五成的客容量入內堂食，當地餐館重開的第二天，就有當地媒體報導，多家位於東蘭辛市(East Lansing)的酒吧大排長龍，且幾乎沒有人戴口罩。

密西根州於4月份時疫情曾告急，感染數與死亡人數一度在全美名列前茅，直到進入5月後，密州疫情逐漸緩和，該州從3月23日開始執行的「居家避疫」令，在6月1日解除，8日開放餐館有條件重開。