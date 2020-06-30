快訊

傷及心臟失血過多 台中東區被刺胸女子宣告不治

印度禁抖音！封殺「中國數位絲路」的中印貿易戰

重開2周又關門！密州餐館爆群聚感染 造成107人確診

世界日報 / 特派員黃惠玲／綜合報導
這家位於密西根州的酒吧讓85人聚集後感染新冠病毒。(取自谷歌地圖)
這家位於密西根州的酒吧讓85人聚集後感染新冠病毒。(取自谷歌地圖)

密西根州衛生機構發出聲明表示，緊鄰密西根州立大學(Michigan State University)校園的哈波酒吧餐廳(Harper`s Restaurant & Brew Pub)，至少95名曾造訪該餐館的顧客陸續確診新冠病毒，並另外傳染12人；密州衛生官員呼籲，凡6月12日到20日間，曾光顧這家餐廳的民眾，應自行居家隔離，才恢復營業兩周的該餐館也被迫再度關門。

密州英格漢郡衛生局(Ingham county Health Department)28日表示，目前曾去過該家餐館的顧客中，至少有95人確診感染，衛生局呼籲所有曾在12日到20日間造訪過該餐廳者，不管有沒有出現新冠病毒症狀，都應該居家隔離14天，以避免病毒擴大傳播。

衛生局是在24日首度宣布哈波餐廳出現感染，當時感染數約19例，而短短幾天後，確診數已增至95例；衛生局官員威爾(Linda Vail)說，「強烈鼓勵每個人提高警覺，務必將感染數控制，才能維持商家繼續營運。」

衛生局表示，由於該餐館鄰近密州大，消費群以大學生佔多數，確診的95人年齡主要分布在19到23歲間，其中至少一半都與密州大有關連，其他感染者還包括來自密西根其他郡縣的顧客，甚至也有人因為接觸餐館確診顧客而遭感染，衛生局指出，現階段的感染者都沒到需住院的程度。

哈波餐館在傳出顧客確診後，馬上在22日宣布暫停營業，該餐館發表聲明說，餐館內一切都遵照衛生機構要求才重開的，如員工衛生指南、桌子保持距離等，該餐館停業後將安裝空氣濾清器，並會想辦法減少排隊問題。

這家餐廳是遵照密西根州的規定，於6月8日重新開業，並允許五成的客容量入內堂食，當地餐館重開的第二天，就有當地媒體報導，多家位於東蘭辛市(East Lansing)的酒吧大排長龍，且幾乎沒有人戴口罩。

密西根州於4月份時疫情曾告急，感染數與死亡人數一度在全美名列前茅，直到進入5月後，密州疫情逐漸緩和，該州從3月23日開始執行的「居家避疫」令，在6月1日解除，8日開放餐館有條件重開。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

MLB／若不復賽 哈波要改踢美式足球

NBA／外媒評歷屆選秀狀元 賈霸稱雄、詹皇居第3

MLB／哈波新球季瘋狂提案：138天打135場

MLB／史奈爾不願減薪又冒險打球 哈波力挺：他是對的

相關新聞

下個爆發疫情的是哪個城市 為何Google關鍵字最先知道？

《大家都說謊》（Everybody Lies）作者、美國數據分析專家賽斯（Seth Stephens-Davidowitz）發現，在紐約、紐澤西、路易斯安那、密西根這4個疫情最嚴重的地區，在疫情爆發幾週以前，人們搜尋「聞不到味道」（I can’t smell）的比例已大為提升，顯示許多人早已有病情徵兆；後來也證實，「失去嗅覺」為美國地區確診者的主要症狀之一。

疫情嚴重下仍聚焦經濟 印度7月第二階段解封

雖然新冠肺炎累計病例超過56萬例，連續兩天新增近2萬確診病例，印度政府29日晚仍宣布如期於7月起執行第二階段解封，縮短宵...

瑞德西韋拿政府補助賣高價 吉利德挨轟

吉利德藥廠(Gilead Sciences)29日宣布，可縮短新冠肺炎病患康復期的「瑞德西韋」(remdesivir)計價方式，最短療程5天的藥價，醫院一般病人得出3120元，政府價為每劑390元或最短療程2340元，並將在7月生效；消費者團體抨擊吉利德獲納稅錢贊助卻訂出高藥價，「令人憤慨」。

重開2周又關門！密州餐館爆群聚感染 造成107人確診

密西根州衛生機構發出聲明表示，緊鄰密西根州立大學(Michigan State University)校園的哈波酒吧餐廳(Harper`s Restaurant & Brew Pub)，至少95名曾造訪該餐館的顧客陸續確診新冠病毒，並另外傳染12人；密州衛生官員呼籲，凡6月12日到20日間，曾光顧這家餐廳的民眾，應自行居家隔離，才恢復營業兩周的該餐館也被迫再度關門。

疫情警訊 德州50歲以下患者不斷激增

休士頓衛理公會系統醫院(Houston Methodist)執行長布姆(Marc Boom)29日表示，德州的確診人數當中，50歲以下的患者不斷激增，和疫情以往的走向並不相同。

新冠肆虐 全美10萬失智老人喪命

新冠肺炎疫情侵襲全美，聯邦疾病防治中心(CDC)統計，2月至5月期間，就有近10萬名阿茲海默症(Alzheimer`s disease)等失智患者離世，死亡率提升18%；紐約時報資料也顯示，全美新冠死亡病患高達43% 與長照機構有關。

伊朗解封病故創新高 美至少15州暫停重啟

世界衛生組織（WHO）警告，由於全球沒能團結一致防疫，新型冠狀病毒大流行最糟情況恐還沒到來。美國有更多地區暫停解封，亞利...

一旦復賽恐染疫！北美4大運動賽事 重啟進退兩難

新冠肺炎3月起導致世界各地運動賽事停擺，美國在部分地區疫情一度和緩後，許多賽事紛紛訂定復賽時間地點，卻於開戰前夕發現，原訂比賽的地點疫情急速升溫，已讓北美四大職業運動聯賽面臨重啟就有染病風險，或承受龐大經濟損失的難題。

韓新增確診43例 首都圈多教會與直銷群聚感染

韓國中央防疫對策本部通報，截至今天零時境內確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）新增43例；當局...

星疫情趨緩 環球影城聖淘沙賭場等景點7月起開放

新加坡疫情趨緩，逐步恢復經濟之際，因疫情而暫時關閉的景點7月起也將分階段重新開放。新加坡旅遊局表示，首波開放包括環球影城...

逃出委內瑞拉卻躲不過病毒 一家14口全染疫

兩年前從委內瑞拉搬到秘魯的耶南德茲一家14口，原本滿心期待認為好日子即將到來，不料新型冠狀病毒殘酷粉碎他們的夢想，老祖父...

窮人銀行創辦人：疫苗不該富國優先

「窮人銀行」創辦人尤努斯說，2019冠狀病毒疾病疫苗不該富國優先，呼籲全球共享，諾貝爾和平獎得主屠圖（Desmond T...

熱門新聞

可怕！中國再出現新型流感病毒 由豬傳人恐大爆發

賴品妤與藍委拉扯畫面被推爆 網友：她到底在想啥？

競總團隊到位！謝龍介出任李眉蓁陣營發言人

看國民黨占立院 趙少康譙：這是什麼抗爭？笑掉我大牙

影／遭批吃相難看 蔡英文嗆：絕對比馬英九的名單好

綠議員爆江啟臣荒腔走板 是侯友宜虎視眈眈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。