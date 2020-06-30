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瑞德西韋拿政府補助賣高價 吉利德挨轟

世界日報 / 記者張聲肇、編譯陳韻涵／綜合報導
位於加州的開發新冠病毒疫苗的瑞德西韋製藥公司，29日公布新冠疫苗的要價，分為美國國內與國際兩種價格。(路透)
位於加州的開發新冠病毒疫苗的瑞德西韋製藥公司，29日公布新冠疫苗的要價，分為美國國內與國際兩種價格。(路透)

吉利德藥廠(Gilead Sciences)29日宣布，可縮短新冠肺炎病患康復期的「瑞德西韋」(remdesivir)計價方式，最短療程5天的藥價，醫院一般病人得出3120元，政府價為每劑390元或最短療程2340元，並將在7月生效；消費者團體抨擊吉利德獲納稅錢贊助卻訂出高藥價，「令人憤慨」。

華爾街日報報導，瑞德西韋5日獲德當局批准緊急使用，根據吉利德藥廠的訂價機制，藥廠將對大多數美國病患收取較高價格，而對政府直接磋商藥價的其他已開發國家，收取較低費用。

吉利德藥廠發言人表示，低藥價也適用部分美國機構，如退伍軍人事務部，但不會納入聯邦醫療保險(Medicare)和醫療補助計畫(Medicaid)。

政府的藥價訂價為每劑390元或最短療程2340元，若要更長的療程則需4290元。

收費比官方定價多了1/3

吉利德表示，在美國將對非政府採購對象，如醫院裡沒有商業保險的病患收費每劑520元，或比政府價多1/3，即最短療程3120元，長療程5720元。

吉利德同時讓127個窮國和人均收入中等國家，以學名藥方式取得，其中兩國已用每一療程600元價碼，為病患提供瑞德西韋。

約翰霍普金斯大學數據顯示，截至29日晚間，新冠肺炎肆虐全球半年來，已感染1025萬6251人，至少50萬4200人死亡，其中美國疫情最慘，確診258萬1539人，死亡12萬6089人。

病患康復時程減為11天

瑞德西韋是新冠肺炎流行以來，第一個試用可有效縮短康復期的藥。

瑞德西韋透過點滴注入身體，干擾新冠病毒複製基因；美國政府研究發現，接受瑞德西韋的一般病患，康復時程縮短31%，從平均15天減為11天。

「寧願政府接管生產」

專門分析藥價的非營利團體「臨床與經濟檢討研究所」(ICER)表示，瑞德西韋若能有效降低死亡率，合理價格應落在4580元到5080元之間；不過，最新研究發現，廉價類固醇藥物「地塞米松」(dexamethasone)有助降低死亡率，意味瑞德西韋的價格應在2520元到2800元之間才合理。

克利夫蘭診所的尼森(Steven Nissen)則說，瑞德西韋既然無法降低死亡率，訂這樣的價格太高了；他說，鑑於疫情嚴重，「我倒寧願政府接管生產，免費提供患者，畢竟它是靠不少納稅人的錢研發出來的藥。」

新冠病毒疾病試驗用藥瑞德西韋 在吉利德位於加州La Verne藥廠的生產線上封裝。( 路透)
新冠病毒疾病試驗用藥瑞德西韋 在吉利德位於加州La Verne藥廠的生產線上封裝。( 路透)

新冠肺炎 COVID-19

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