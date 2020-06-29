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州長葛謨：全美疫情若持續失控 紐約今秋難復課

世界日報 / 記者和釗宇╱紐約報導
紐約州長葛謨。（州長辦公室提供）
紐約州長葛謨。（州長辦公室提供）

紐約州新冠肺炎疫情28日數據顯示，進一步好轉。當天新增死亡病例為五例，住院人數降至900人以下，雙雙創下自3月15日以來新低；但州長葛謨表示，如果全國疫情持續反彈，全州學校今年秋季很難復課。

28日數據顯示，紐約州目前總住院人數僅869人，新增死亡僅五例，新增病例616例，日檢測陽性率仍保持在1%以下；相比之下，全美日新增病例為4萬例左右，30多個州疫情反彈，總死亡人數已突破12萬5000人。

葛謨28日接受NBC訪問時表示，目前聯邦政府的說辭和三個月之前沒有變化，仍然在迴避問題，不願意依據科學和數據採取防控，也不願告訴民眾真相；他說，紐約州之所以能降低感染率，靠的就是增加檢測和追蹤，以及科學地重啟經濟，「病毒不在乎你的政治態度，光在推特發文是不管用的，你得治病救人」。

他表示，目前疫情仍然處於第一波，如果地方政府監管不力或民眾不注意防疫，疫情就有可能反彈；「如果其他州的確診病例數繼續增加，我們就會陷入全國危機；紐約州有防疫的軟硬件經驗，已經準備好為疫情嚴重的州提供幫助」。

葛謨還表示，疫情不但讓經濟停擺，也讓孩子們無法去學校獲得教育；有關秋季學校是否能復課，葛謨表示，現在作決定為時尚早；而且目前有關兒童不明原因炎症的調查尚未結束，讓孩子們聚集上學仍存風險。

他說，紐約州各學區已制定準備復課的計畫，「但距離秋季開學還有兩個月，此期間什麼事都可能發生，我們需要觀察感染率的變化再做決定；若全國疫情持續失控，恐怕學校就很難在秋季復課了」。

新冠肺炎 COVID-19

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