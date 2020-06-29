疫苗研發大競賽 但你別期望太大！ 抗病毒恐僅50%有效

對抗新冠病毒的疫苗研發過程中，截至目前為止，全球六大洲都有民眾已經參與了人體注射實驗。來自不同國家的藥廠、醫學機構紛紛投入的這場疫苗研發較勁，今年夏天將進入關鍵期，猶如面臨一場「期中考」，是否有任何計畫確實奏效，屆時可望明朗化。

中國與英國的研究團隊各自都將病毒研究的範圍，延伸到國界之外，在巴西、阿拉伯聯合大公國測試疫苗，原因是研究團隊在國內不容易找到能對研究結果提供明確解答的新增確診案例。

在眾多疫苗研發當中，規模最大的一項實驗將在美國啟動。今年7月，美國政府贊助的疫苗研發計畫，將有3萬人參加注射實驗。相隔一個月之後，英國研究團隊研發當中的疫苗，同樣也有3萬人將參加注射實驗。

白宮抗疫小組成員、國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇接受美聯社訪問時說，參與美國疫苗研究的志願者，除了美國民眾之外，可能還有來自巴西、南非等國家的志願者。

佛奇對於疫苗研發結果表示樂觀，但他同時表示，還是不能掉以輕心，「我們曾經失敗過。」

佛奇指出，疫苗研發不是比賽誰能搶先達標，而是要看能否有很多疫苗能夠核准通過、是否安全，以及是否可以有效抵抗病毒。

專家警告，社會大眾不應對疫苗抱存不切實際的期望，舉例來說，科學家便認為新冠病毒疫苗對人體的保護效果，跟麻疹疫苗是比不上的。

賓州大學(University of Pennsylvania)醫學教授魏斯曼(Drew Weissman)指出，就算研發出爐的疫苗當中，抵禦病毒效果最好的只有50%，「對我來說還是一劑很棒的疫苗。」他說：「我們需要現在就展開這方面的對話，以免民眾接下來會有錯愕的感受。」

如果疫苗果然研發成功，而且民眾居住的國家擁有庫存，恐怕民眾將大排長龍等候接受注射，只有某些有著染疫高風險的民眾，例如從事必要行業工作，才會排在優先序位。

杜克大學(Duke University )健康經濟學家雷德利(David Ridley)分析，從一般民眾的角度來看，今年之內應該是沒有機會可以接受疫苗注射的。