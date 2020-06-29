60歲老爸染疫亡 28家族成員相繼確診

住在南加州的27歲男子理查‧葛瑞(Richard Garay)6月初新冠病毒確診陽性，他的60歲父親同一時間則身體不適，不料兩周後突然因為新冠肺炎病逝，就在父親節前夕離開人世。

葛瑞接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，自從父親過世之後，至少28名家族成員相繼確診，大家一邊面對喪親悲痛打擊，一邊承受病毒折磨。他說，希望這段慘痛的親身經驗，能讓更多民眾了解新冠病毒是真實存在的，而且非常容易傳染。

葛瑞說，確診名單包括他的母親，以及年齡只有兩歲在內的的三名幼齡孩童。葛瑞的兩個弟弟，還有一個目前有孕在身的弟媳，同樣確診。

對於父親身體不適之後急轉直下過世，葛瑞表示，希望父親的案例能挽救其他民眾的生命，「我不希望他只變成一個統計數字而已。如果他的例子能救回一條命，那麼把他的故事分享出來，就是值得的。」

他說：「這是真實的。很迅速就會遭到傳染了。」

葛瑞回憶說，原本他跟父親是一起在洛杉磯家中隔離，避免傳染給其他家人，「剛開始我們還開著玩笑，因為我們同病相憐。」

但他說，接下來狀況急速惡化，父子兩人發燒都越來越嚴重，而且呼吸、進食都變得困難，他表示，父親原本就有罕見的貧血症，染疫之後服藥出現困難。

隔離期間，葛瑞某天因為無法呼吸，嚇得打911電話求助。他說，救護車還沒抵達時，父親關切他的狀況如何，他曾對父親說道：「爸，我覺得我大概不行了。」不料，這成了父子之間最後一次對話。

葛瑞住院期間，他的父親維達爾‧葛瑞(Vidal Garay)由於狀況緊急，也被送到洛杉磯郡(Los Angeles County)一所醫院，靠人工呼吸器維持生命，後來在6月20日宣告不治。