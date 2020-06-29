十多州確診激增潘斯怪年輕人群聚不守規矩

副總統潘斯在26日的白宮抗疫小組記者會上，呼籲國人勤洗手、避免碰臉、經常消毒，但未提及聯邦疾病防治中心(CDC)的兩大建議：戴口罩並維持社交距離；潘斯將確診病例激增的原因，歸咎於年輕人未遵守避疫政策；紐約和華盛頓州長痛批川普總統，在多州的新冠肺炎疫情再度嚴峻之際，未能頒布一致的全國政策。

領導白宮抗疫小組的潘斯一直沒戴口罩，但在場抗疫要角佛奇(Anthony Fauci)等健康官員都戴上口罩，僅在講台上以麥克風講話時暫時拿下。

CDC主任芮斐德(Robert Redfield)在記者會上強調戴口罩和維持六呎社交距離的重要性；這不是CDC首次與潘斯的意見相左，芮斐德25日在記者會上也強調，「疫情沒有結束，我們最強大的工具就是社交距離。」

當被問到口罩是否政治化，潘斯答道，人們應該聽從州或地方當局的建議。

口罩戴或不戴在川普及潘斯積極推動經濟重啟後，成為政治議題；在重啟的州，許多人在公共場合未戴口罩。

川普曾表示，他個人不會戴口罩；部分共和黨議員則對戴口罩嗤之以鼻。

潘斯將十多州的新確診病例增加怪罪年輕人未遵守社交距離，他在28日在「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)上說，「目前的情況是，我們比過去幾個月擴大檢測更多美國人，但也可能是重啟經濟，年輕人輕忽指示。」

潘斯說：「美國聯邦主義的真諦之一，是州與地方控制，我們清楚表示州長必須負責，人們必須聽從地方官員的指示。」

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)接受「國家廣播公司」(NBC)節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時說：「他們基本上否認有問題，不告訴美國人真相。」

華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)在「面對全國」節目上，對川普不願戴口罩或鼓勵支持者戴口罩的做法感到挫折，「與其推文說明戴口罩的重要性，川普選擇推文討論紀念碑。」