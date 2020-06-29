疫情反彈！加州下令 關閉洛杉磯縣等7郡酒吧

加州州長紐森(Gavin Newsom)28日透過加州衛生廳廳長安吉爾(Sonia Angell)宣布，為控制急遽攀升的疫情，未來幾周將關閉洛杉磯、佛萊斯諾(Fresno)、寇恩(Kern)、聖荷昆(San Joaquin)、杜拉瑞(Tulare)、國王(Kings)和帝王(Imperial)七個郡的酒吧。

上述關閉的地區除了洛杉磯，其他都在中央山谷(Central Valley)的附近，也是過去兩周疫情加劇最嚴重的地區；其他八個郡包括聖他克拉拉郡(Santa Clara)、沙加緬度郡(Sacramento)和河濱市(Riverside)的酒吧，也被當地官員要求暫停營業。

加州過去堪稱國內疫情最嚴重的地區之一，依據約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)統計，截至28日晚間，確診21萬4450例、死亡5931人；隨著德州和佛羅里達州相繼重啟經濟活動後，加州在12日跟進，卻在兩周內再度爆發確診人數爆增的情況。

紐森在聲明中表示：「加州人應該提高警覺，疫情目前仍持續在加州蔓延，甚至在有些地區變本加厲，因此我們必須在最嚴重的地區加強管制，抑制病毒的擴散。」

被加州政府列入3天至14天觀察期，以及超過14天觀察期名單上的地區，同樣都被要求關閉酒吧，安吉爾說：「我們正密集監控疫情的發展，將這些主要地區的酒吧關閉有助於降低病毒傳播和感染風險。」

加州人口主要集中的58個郡於19日開放酒吧重新營業，但當地衛生官員要求酒吧內的客人必須保持社交安全距離、降低音量避免民眾近距離大聲吼叫、以及移除吧台周圍的座椅等。

本月稍早紐森也下令加州居民必須在公共場合，以及高風險地區內佩戴口罩；然而，近幾周無論在酒吧或街坊的照片都可以看出，民眾大量群聚且沒有戴口罩的現象，沙加緬度郡有幾間酒吧甚至已經提前意識到疫情正在升溫，自行暫停營業。