佛州、德州篩檢站 民眾推擠喊叫「零」社交距離

解封後疫情急轉直下的地區包括亞利桑納州、佛羅里達州和德州地區的篩檢站湧入大量待檢測的民眾，篩檢站大排長龍，甚至有民眾被要求轉往其他篩檢站，如此大量的群聚現象恐增加感染風險。

目前疫情竄升最嚴重的地區集中在西部和南部，許多民眾積極渴望盡速進行篩檢，一名來自休士頓的民眾在社群媒體推特(Twitter)上發文表示：「現場民眾不斷地推擠和嘶吼，根本是『零』社交距離。」

根據當地公衛人員表示，休士頓兩處篩檢站在27日開放後幾小時內就被大量的民眾淹沒，篩檢量完全不足以應付；休士頓市長特納(Sylvester Turner)也表示，地方醫院的加護病房已經瀕臨匱乏。

來自德州基林市(Killeen)的民眾韋斯特(Stefano West)，因為當地完全沒有篩檢站，他必須開車超過一小時的時間來到奧斯汀市；但是到現場他僅僅是等待就又花了四個半小時，韋斯特抱怨：「完全沒有人在現場協助溝通，也沒有任何人解釋流程。」

據佛州公共新聞廳的官員表示，位於奧蘭多市篩檢站開放時間是早上9時，但27日第一位待檢測的民眾卻在午夜12時30分抵達；另外，傑克森維爾市(Jacksonville)的篩檢站也被迫比預定關閉的時間提前結束。

亞利桑納州鳳凰城的篩檢站，現場排隊的車輛長達三哩之遠；當地最大的檢測實驗室於26日收到的樣本數，甚至超過負荷量的兩倍。

過去兩周內，全國確診病例新增高達65%，27日新增的單日確診人數超過4萬2000人，其中包括來自佛州、內華達州及南卡羅來納州，為國內連續第三天單日確診人數超過4萬人。