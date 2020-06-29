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衛生部長：美國遏止疫情窗口「正在關閉」

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合28日電
圖為民眾戴著口罩等待搭乘地鐵。 歐新社
圖為民眾戴著口罩等待搭乘地鐵。 歐新社

隨著新冠肺炎新增確診病例在多數州攀升，以及部分州的住院人數增加，衛生福利部長阿查爾(Alex Azar)28日警告，美國控制新冠肺炎疫情的「窗口逐漸關閉」；聯邦疾病防治中心(CDC)前主任費和平(Tom Frieden)表示，多州疫情加劇都歸因於過早重啟。

阿查爾在「有線電視新聞網」(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)上表示，「情況與兩個月前不同，這是迥異情況，且是非常、非常嚴重的情況，採取行動並控制疫情的窗口正在關閉。」

他說，美國曾處於控制疫情的優勢地位，增加檢測、追蹤接觸、醫院處置量、保存個人防護設備，並加速研發療法和疫苗。

阿查爾的訊息與川普總統相悖，川普及副總統潘斯看似已經準備好放下仍嚴峻的疫情，邁步向前。

白宮抗疫小組睽違兩個月，26日再度召開記者會，潘斯宣布美國「已讓曲線變得平緩」，描繪與現實不同的樂觀前景。

36州通報確診數增加，僅兩州的確診數較上周還少。

26日，美國創下單日最高確診紀錄，至少4萬173例，刷新前一天的紀錄。

德州、華盛頓州等多州暫停重啟計畫，部分地區重新頒布遏止病毒擴散的禁令。

阿查爾否認太快重啟是造成疫情加劇的原因，反指「不恰當的個人行為」讓病毒擴散，強調個人衛生、維持社交距離和戴口罩的重要性。

不過，CDC前主任費和平接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)訪問時說，「美國未來幾周會在已經重啟的州，看到至少1萬5000例新冠肺炎相關死亡案例，尤其是南部和西部州。」他點名南卡羅來納州、佛羅里達州和德州，這些州放寬避疫禁令，最近確診激增。

費和平說：「若在病例仍持續增加時重啟，如同許多州一般，可能變成一技左勾拳，慘遭重擊，這就是現況。」

他說，美國擴大檢測，醫院做好萬全準備，但「這個病毒仍占上風」。

佛州和德州上周下令酒吧關門，並強制州民戴口罩；費和平說，相關措施不會立刻減緩新病例增加。

費和平的看法川普的說法相反，費和平指出，確診檢驗只是「冰山一角。」

「身為醫生、科學家和傳染病學家，我可以100%確定，多數病例增加的州，是真的增加」；費和平說：「並非更多檢測，而是病毒更廣泛的擴散。」

新冠肺炎 COVID-19

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