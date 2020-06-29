英國中部「疫情不息」 當局考慮局部封城

英國的新冠病毒感染人數近期持續下降，但中部地區疫情仍然嚴峻，內政大臣巴特爾28日表示，將考慮首次實施局部地區封鎖；消息人士透露，當局正考慮加強中部城市萊斯特的封鎖措施。英國28日新增901例確診，累計31萬1151人感染。

萊斯特在6月前兩周累計達658例確診，約占總確診人數的25%，市內食物製造廠和外賣店都爆發群聚感染。衛生大臣韓考克對此感到憂慮，最快本周實施封城；巴特爾則表示會向萊斯特提供更多抗疫物資。英國其他地區的封鎖措施則繼續放寬，暫定7月4日起重開酒吧和餐廳。

此外，近期英國有多起反種族歧視示威活動，也有球迷上街慶祝英超球隊利物浦奪冠，完全無視社交距離規定；巴特爾表示警方將介入執法，阻止群眾聚集。

強生支持率 遭工黨黨魁超前

在疫情之下，執政的保守黨支持率也逐步下滑，「觀察家報」最新民調顯示，保守黨支持率跌至44%；有37%選民支持工黨黨魁施凱爾出任首相，較現任首相強生多2個百分點。

強生將於30日發表演說，將公布多項刺激經濟措施，包括興建40座公立醫院，並加快興建學校、公社、鐵路和公路等基礎建設。強生表示，疫情是英國二戰後最大挑戰，承諾協助在疫情中失業的人士獲得新職位，並改善培訓年輕人。