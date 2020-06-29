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菲律賓兩周爆增近萬例確診 西太平洋區增速最快

世界日報 / 編譯中心╱綜合28日電
菲律賓衛生部28日通報新增653例新冠肺炎確診，總病例數達3萬5455例，其中1244人病逝。圖為民眾防疫戴著口罩搭乘巴士。歐新社 歐新社
菲律賓衛生部28日通報新增653例新冠肺炎確診，總病例數達3萬5455例，其中1244人病逝。圖為民眾防疫戴著口罩搭乘巴士。歐新社 歐新社

世界衛生組織（WHO）數據顯示，在世衛西太平洋區國家中，菲律賓病例數成長最快，兩周以來新增近萬例新冠肺炎確診，幾乎是新加坡新增病例數的3倍，疫情嚴峻；但官方為救觀光，研議開放病例數較少的國家旅客入境，造訪保和島、長灘島等景點。

菲擬開放部分旅客遊長灘島

數據顯示，菲律賓在6月14日到27日新增9286例確診；新加坡雖總病例數達4萬2955例，兩周來新增病例數僅菲國的三分之一左右，有3105例確診。菲律賓28日再新增653例，總病例數達3萬5455例、1244人病逝。

印尼雖然兩周來新增1萬5021例確診，但是位於世衛東南亞區域。

菲律賓大馬尼拉地區自3月17日起實施強化社區隔離措施，防堵疫情擴散。但由於封城措施導致經濟重創，各地自5月16日起逐步放寬限制，產業和商場陸續復工，餐廳也開放30%顧客入內用餐。

日本再拉警報 單日增113確診

日本NHK報導，境內28日新增113例新冠肺炎確診，再創緊急狀態解除後新高，新確診病例仍有超過一半、60例來自東京，東京上次單日新增逾60例是5月4日的87例，目前累計病例數6114例。北海道同日也新增17例，同樣是「緊急事態宣言」解除以來新高。

南韓將有限度 允球迷進場觀賽

南韓28日新增62起確診，當局表示，將允許一定數量的觀眾進場觀看體育賽事。南韓近幾個月實施「防疫新生活」政策。南韓體育部預計將在本周舉行會議討論細節問題，南韓棒球委員會正準備在比賽過程開放30%的看台。

另據路透報導，歐洲方面，捷克26日新增168例確診，27日新增120起，連兩天破百後，28日的260新增病例幾乎是25日93起的3倍。俄羅斯28日新增6791人確診，是從4月下旬以來首度連續3天單日染疫人數低於7000人，總計染疫人數達63萬4437人。

新冠肺炎 COVID-19

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