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全球病亡例破50萬 北京周圍防疫升級

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）周日，全球新冠病毒的確診人數突破1000萬人，死亡病例也突破50萬人大關。

根據美國約翰霍普金斯大學的統計數據，至截稿為止，美國確診新冠肺炎的人數已經到達2,544,418例，病亡人數達125,768例。這相當於全世界的死亡病例中，每四人有一人來自美國。死亡病例第二高的巴西現在有超過5.7萬名死亡病例，相當於全世界的死亡病例中每9人之中就有1人來自巴西。

安新縣實施封閉式管理

27日深夜，和北京相鄰的河北省雄安新區安新縣宣布啟動封閉式管理。這一政策將影響安新縣50萬名居民，而這一措施和武漢市先前爆發疫情時采取的嚴格措施相同。

公告指，所有非本村（小區、樓院）的外來人員、車輛一律不准進入。居民無特殊情況，盡量減少外出。每戶家庭每天可指派一名家庭成員憑出入證出門采購生活物資1次，並進行出入登記（掃碼）和體溫測量，其他人員除生病就醫、疫情防控外，不得外出。

“雄安發布”微信公號6月28日消息，安新縣疫情防控辦負責人答記者問，表示截至6月28日， 安新縣已連續三天沒有出現新增確診病例，有8例患者陸續治愈出院。

安新縣隸屬於河北省保定市，由雄安新區托管。雄安新區是中國第19個國家新區，據說是中國國家主席習近平親定建設的。

北京完成百萬人檢測

此外，中國的感染人數也仍持續上升。北京在新發地市場爆發聚集性疫情之後，從6月11日起至6月27日止，北京累計確診病例311例。其中有212例集中在北京市豐台區，且有302例與新發地聚集性疫情有明確關聯。

北京因應疫情，全市分四個批次對“應檢盡檢”人員進行核酸檢測。截至6月28日12時，全市累計完成采樣829.9萬人，已完成檢測768.7萬人，基本完成“應檢盡檢”人員動態清零。

美國酒吧再度歇業

美國疫情最嚴重的地區市南部和西部。加州政府在6月19日准許洛杉磯重啟酒吧之後，眼看確診數字持續增加，又宣布讓洛杉磯和其他六個郡下令酒吧歇業。

美國確診人數暴增 多州叫停重啟計劃

德州州長阿博特(Greg Abbott)雖然在5月決定重啟商業活動，但是卻也在6月26日命令酒吧歇業、限制民眾在餐廳內用餐。他說，德州的疫情在過去兩周出現了「非常危險的轉折」。他重啟商業活動和限制營業的決定都得到副總統彭斯的支持。彭斯和阿博特出席場合時均佩戴口罩，他們也呼籲民眾佩戴口罩、維持社交距離。彭斯也因疫情取消了前往佛羅裡達州和亞利桑那州的競選羅動。

美國總統特朗普很少佩戴口罩，但是美國衛生部長卻捍衛特朗普的決定，稱因為特朗普固定接受病毒檢測，而且他是自由國家的領導人，所以不用遵從他自己的行政團隊的建議。

首爾大型教會爆發疫情

周日，韓國又新增62個確診病例，其中有40人是本土病例、22人為境外移入病例。本土病例當中有26個病例都在首爾。

韓國政府自5月6日起宣布從「嚴守社交距離期」轉入「生活防疫階段」，營業場所逐漸開放、解封，學校也要分階段復課，而單日新增病例低於50例則是當時訂下的標准之一。

最新一波疫情與首爾冠岳區大型教會有關。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

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