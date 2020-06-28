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佛州、亞州、德州染疫熱點 轉向酒吧或派對

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合27日電
圖為佛州邁阿密花園市居民駕車排隊等候檢測新冠病毒。 美聯社
圖為佛州邁阿密花園市居民駕車排隊等候檢測新冠病毒。 美聯社

德州一家遊樂場入口前都有體溫檢測機，可辨識體溫異常者。 美聯社
德州一家遊樂場入口前都有體溫檢測機，可辨識體溫異常者。 美聯社
重創東北部城市的新冠病毒，逐漸移轉，正在肆虐南部與西部州，但此次情況迥異，年輕人染疫情況漸增；解封的各州難以鼓勵人們配戴口罩並維持社交距離，許多人如往年一樣享受夏日活動；衛生專家警告，此次疫情熱點不是在療養院，而是轉向酒吧或家庭派對。

華爾街日報報導，醫院過去擠滿有潛在疾病的高齡患者，而今病患年齡層降至20歲到40多歲；部分人認為，居家避疫令解除等同允許回歸疫情生活。

30歲的鳳凰城企業家佛洛斯(Jimmy Flores)6日晚間與朋友在酒吧狂歡，共享飲品；兩天後，他生病了，派對結束後一周，他躺在病床上靠氧氣管呼吸。

「我年輕有活力，健康且無潛在疾病；他說：「我們沒有謹慎約束自己，未保持社交距離，也不戴口罩，我以為自己無敵。」經過八天在院治療，他出院回家休養。

約翰霍普金斯大學27日統計顯示，美國新冠肺炎確診病例已超過250萬5000人，將近12萬6000人死亡。

新病例在5月降至每日約2萬人後，最近重返4月高峰，每日逾3萬人；25日報告出現新高的近4萬新確診病例，其中佛州、德州和亞利桑納州的病例占近半數。

早期疫情熱點紐約、新澤西和伊利諾斯州的住院和死亡數穩定下降。

亞利桑納州和德州的新病例造創紀錄，住院人數增加，讓德州暫停解封措施。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)25日說：「我們仍在第一波，但情勢不同，越來越多年輕人確診。」

亞利桑納州的新冠肺炎住院數量從5月15日解封以來，從789人增至2110人。

州數據顯示，90%的醫院加護病床本州全滿，德州25日通報近6000人確診，但德州於國殤日過後僅出現600新增病例，住院數量則從1500床增至4700多床。

亞利桑納州都長杜西(Doug Ducey)的發言人帕塔克(Patrick Ptak)說，各州努力針對年輕族群，鼓勵採取戴口罩等預防性措施。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)26日表示，新冠病毒「蔓延情況在德州已無法接受。」

艾伯特下令所有酒吧立刻關門，娛樂性大麻營運暫停，餐廳營運效能從75%降至50%，100人以上的戶外集會需要經過申請才能舉辦。

新冠肺炎 COVID-19

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